Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 29 августа 2020 года: во время пандемии цены в регионе выросли на 2%

Как заверяют в правительстве - это соответствует общероссийскому уровню. Фото: Влад КОМЯКОВ

По последней информации, в Марий Эл коронавирусом заболели еще 17 человек. Так, с начала пандемии COVID-19 регионе подхватили 4 211 человек. Из них 3 763 смогли излечиться, а 39 скончались. Сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем в правительстве Марий Эл подвели экономические итоги коронавирусных месяцев и связанной с пандемией самоизоляции.

Так, на заседании под председательством главы Марий Эл Александра Евстифеева министр промышленности, экономического развития и торговли республики Станислав Крылов сообщил, что в первой половине 2020 года в регионе цены на товары и услуги выросли на 2%. По его словам, это соответствует общероссийскому уровню. А по данным оперативного мониторинга потребительских цен товаров первой необходимости необоснованного роста цен в Марий Эл не наблюдается.

Далее, следуя из доклада министра, в первой половине 2020 года в республике, по сравнению аналогичного периода 2019-го, отмечен рост в производстве лекарств – на 36,9%, электрооборудования - на 17,3%, пластмассовых изделий - на 16%, химических веществ – на 15%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 11,3%, а также пищевых продуктов – на 3,6%. Кроме того, за указанный период в Марий Эл выросло производства мяса, молока и яиц.