Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 29 августа 2020 года: заразились еще 85 человек

В области провели 220 170 тестов на COVID-19, обследовали 206 161 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 85 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе заболели уже 11 892 человека, 9 100 из которых уже выздоровели, а 91 - скончался.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (6 308). Остальные из Димитровграда (1 145), Карсунского района (453), Барышского района (443), Инзенского района (437), Ульяновского района (331), Новомалыклинского района (268), Мелекесского района (260), Цильнинского района (255), Николаевского района (246), Чердаклинского района (234), Сенгилеевского района (190), Майнского района (175), Новоульяновска (171), Тереньгульского района (170), Новоспасского района (151), Вешкаймского района (143), Старомайнского района (143), Кузоватовского района (89), Сурского района (81), Старокулаткинского района (71), Павловского района (57), Радищевского района (46) и Базаросызганского района (25).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 220 170 тестов на COVID-19, обследовали 206 161 человека. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 780 пациентов. Ранее с меднаблюдения было снято 27 829 человек.