В Чувашии врачи вернули зрение слепой 6-летней девочке

Момент операции. Фото предоставлено "Республиканская клиническая офтальмологическая больница" Минздрава Чувашии

В Республиканской клинической офтальмологической больнице Минздрава Чувашии в августе прошла операция для шестилетней девочки из Марий Эл. Малышка страдала от полной слепоты, у нее диагностировали тяжелейшую отслойку сетчатки, врожденную миопию высокой степени.

Но выяснилось, что современные технологии творят чудеса! В соседней Чувашии главный внештатный специалист офтальмологом Минздрава республики, кандидат медицинских наук, главный врач больницы Дмитрий Арсютов провел просто волшебную операцию, после которой маленькая пациентка начала видеть.

Во время операции были применены самые передовые технологии. Результат поразил родных ребенка, да и самих врачей: случай с маленькой девочкой оказался неординарно сложным.

- Уже на первые сутки после такой операции девочка могла видеть, и это произошло в нашем случае, - сообщил Дмитрий Арсютов. - Малышка была выписана через пять дней после операции. Планируется динамическое наблюдение.