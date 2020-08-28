Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 28 августа 2020 года: почти 51% зараженных переносят болезнь в легкой форме

Более половины инфицированных подхватили коронавирус в кругу семьи и друзей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным, в Марий Эл было выявлено 16 новых случаев коронавируса. Всего же с начала пандемии, по информации федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, в регионе COVD-19 был обнаружен у 4 194 человек. 3 711 из них выздоровели, а 39 скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В Роспотребнадзоре Марий Эл подсчитали, что в регионе почти у 51% заразившихся коронавирусом болезнь протекала и протекает в легкой форме, почти у 31% - в средней, у 16% - в бессимптомной, а у 2,2% - в тяжелой. Более половины инфицированных подхватили коронавирус в кругу семьи и друзей, только 4,1% заразились за пределами Марий Эл.

Сейчас темп прироста заболеваемости в республике составляет 0,38%, а коэффициент распространения COVID-19 равен 0,99.