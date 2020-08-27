Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 27 августа 2020 года: на обеспечение безопасности от инфекции школы получат более 13,8 миллиона рублей

Деньги выделили по поручению главы республики Александра Евстифеева. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По последним данным, в Марий Эл было выявлено 17 новых случаев заражения коронавриусом. Так, по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, с начала пандемии в регионе зарегистрирован уже 4 178 больных COVID-19. 3 697 из них излечились, а количество летальных исходов увеличилось до 38 случаев.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В преддверии начала нового учебного года по поручению главы Марий Эл Александра Евстифеева, из местного бюджета республиканским школам направят более 13,8 миллиона рублей на обеспечение безопасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в условиях распространения коронавируса.

Еще 7,5 миллионов рублей из бюджета Марий Эл по распоряжению Евстифеева направили на профилактику, предупреждение, ликвидацию последствий распространения корорнавируса на территории республики в части обеспечения бесперебойного проведения лабораторных исследований на COVID-19. Сообщает пресс-служба главы Марий Эл.