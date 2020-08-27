Коронавирус в Чувашии, последние новости на 27 августа 2020 года: после зараженных стационары больниц возвращаются к прежнему режиму работы

Фото: cap.ru

По последней информации федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Чувашии было зафиксировано 34 новых пациента с COVID-19. Всего же с начала пандемии в регионе данный диагноз был поставлен 7 619 раз. В 6 283 случаях пациенты выздоровели, а в 68 болезнь закончилась летальным исходом.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем в Чувашии стационары больниц ранее принимавшие зараженных коронавирусом возвращаются к прежнему режиму работы.

Так, врио главы Чувашии Олег Николаев уже посетил Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования (ФЦТОЭ) в Чебоксарах, который начал плановый прием пациентов. К слову, там продолжают строить новый четырехэтажный реабилитационный корпус. Сдать его планируют в 2022 году.

Кроме ФЦТОЭ, к прежнему режиму работы, после расформирования койко-мест для больных COVID-19, в Чебоксарах вернулись Вторая городская больница, стационарный корпус БСМП (бывшая клиника «Северная»). Также перед началом планового приема идет заключительная дезинфекция Новочебоксарской городской больницы.