В Татарстане с тарзанки сняли 12-летнего мальчика, он находится в коме

Ребенка на "скорой" увезли в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром в субботу, 23 августа, в СНТ "Атлашкино-1" возле деревни Красный Яр на территории Зеленодольского района на площадке, где играют местные дети, родители обнаружили своего 12-летнего сына в бессознательном состоянии. По предварительным данным, мальчик запутался в "тарзанке"-качелях.

Ребенка сняли и срочно доставили в ДРКБ в состоянии комы. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", - сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.