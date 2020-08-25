Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 23 августа 2020 года: сделано более 110 тысяч тестов

Уже более 100 случаев COVID-19 было установлено в Волжском, Горномарийском, Звениговском, Моркинском, Сернурском и Советском районах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Марий Эл было зафиксировано 16 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе было зафикисировано 4 144 зараженных. Из них вылечились 3 666 человек. При этом за эти выходные, а также понедельник, не было выписано ни одного пациента, победившего коронавирус. Замер счетчик и летальных исходов от болезни – за все это время в республике скончались 37 человек. Как сообщает региональный Минздрав, сейчас в местных инфекционных стационарах на лечении находятся 265 пациентов, из 101 был поставлен диагноз – заражение COVID-19.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Как подсчитали в Роспотребнадзоре Марий Эл, с начала пандемии в лабораторных условиях было сделано 110 286 тестов на коронавирус.

Согласно статистике, в республике им чаще всего заражаются женщины – 61,8% от всего числа инфицированных. На мужчин же здесь приходится – 38,2%. Более половины заболевших COVID-19 в Марий Эл подхватили инфекцию в кругу семьи и друзей.

Также более 50% всех пациентов с диагнозом коронавирус переносят болезнь в легкой форме, в средней степени тяжести – 31%, в тяжелой – 2,2%. На бессимптомных больных здесь приходится 16,1% от всех зараженных.

Кроме того, установлено, что чаще всего коронавирусом в регионе болеют в Йошкар-Оле (50,2%), Медведевском районе (10,9%) и в Волжске (8,4%). А более 100 случаев COVID-19 было установлено в Волжском, Горномарийском, Звениговском, Моркинском, Сернурском и Советском районах.