Коронавирус в Чувашии, последние новости на 25 августа 2020 года: учителям школ хотят сделать тесты на COVID-19

Это будет сделано если инициатива получит одобрение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последней информации, в Чувашии было выявлено 35 новых зараженных коронавирусом. С начала пандемии в регионе инфекция подтвердилась у 7 551 человека. Из них, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, 6 217 человек уже выздоровело, а 68 пациентов скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

На прошедшей конференции педагогов, которая традиционно проходит в Чувашии перед началом нового учебного года, врио главы республики Олег Николаев сообщил, что поставлена задача всем учителям и персоналу школ сделать тесты на коронавирус.

По словам Николаева, это будет возможно, если данное предложение найдет положительные отклики. При этом он заявил, что процедура не оплачивается через систему Обязательного медицинского страхование, поэтому будет проведена за счет бюджета Чувашии.

Тем временем по результатам прошедшей недели регион по приросту выявленных случаев коронавируса в Приволжском федеральном округе имеет показатель 3%. Так, например, у Оренбургской области он равен 8%.

За весь период наблюдения в ПФО выявлено 122 296 случаев коронавирусной инфекции. Это 13 % от общего числа по России.

Также напомним, что в Чувашии была разрешена работа крупных торговых центров площадью более 800 квадратных метров, но с соблюдением всех требования Роспотребнадзора. Кроме того, в регионе разрешили и проводить спортивные соревнования, правда, без участия зрителей.