На родине первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева ему при жизни установили памятник

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

В эту среду, 26 августа, на родине первого президента Татарстана, а ныне Госсоветника республики Минтимера Шаймиева ему при жизни установили бронзовый бюст. Так в деревне Аняково Актанышского района, согласно указу Владимира Путина, увековечили память Героя Труда России, которым и является Шаймиев. Бюст был открыт около дома-музея Шарипа Шаймиева - отца первого президента Татарстана.

Событие также приурочили и к открытию между деревнями Аняково и Поисеево парка «В гостях у дедушки». На церемонию прибыли действующий президент Татарстана Рустам Минниханов и зам полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.

Так, во время приветственного слова Минниханов сказал, что открытие бюста Шаймиеву это не только дань уважения, но событие воспитательного характера.

Фото: правительство Татарстана

Игорь Паньшин в свою очередь отметил заслуги Минтимера Шаймиева в сохранении межнационального и межконфессионального мира в Татарстане.

Напомним, что значимость первого президента республики оценена и ЮНЕСКО. Шаймиев является посланником по межкультурному диалогу. Будучи уже Госсоветником Татарстана, он активно занимался возрождением Болгара и Свияжска, а также восстановлением собора Казанской иконы Божьей Матери. Еще один из проектов Минтимера Шаймиева – создание в Татарстане полилингвальных школ с приписанными к ним детсадами, где обучение должно идти на трех языках – русском, татарском и английском.

К слову сам первый президент республики вместе с первыми лицами посетил мероприятие по открытию своего бюста и парка. Так в последнем 83-летний Минтимер Шаймиев исполнил татарскую песню «Сандугачлары».