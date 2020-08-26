Коронавирус в Чувашии, последние новости на 26 августа 2020 года: Чебоксарах клиника Северная перестанет принимать зараженных

Перед допуском к работе у сотрудников клиники возьмут анализы на COVID-19. Фото: Александр ГЛУЗ

В Чувашии, по последним данным, было выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. Так, с начала пандемии в республике было зарегистрировано 7 585 инфицированных. По информации федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, из всех заболевших уже выздоровели 6 237 пациентов, а 68 человек скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем в Чебоксарах уменьшается количество исключительно ковидных больниц. Так, к прежней работе по профилю возвращается клиника Северная. Сейчас там процесс дезинфекции помещений, палат и кабинетов близится к завершению.

Кроме того, перед переходом на привычный режим работы медучреждения, его сотрудники должны просидеть в двухнедельной самоизоляции и сдать тесты на коронавирус. Если они будут отрицательными, то людей допустят к работе.

Тесты будут делать и пациентам, которым назначена плановая госпитализация. Экстренно же прибывших будут помещать в специальные палаты, чтобы до получения результатов анализов на COVID-19 исключить их контакты с другими больными.