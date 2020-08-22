Коронавирус в Чувашии, последние новости на 22 августа 2020 года: открываются торговые центры

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По последним данным, в Чувашии было зарегистрировано 34 новых случаев заражения COVID-19. Так, с начала пандемии в республике инфекция выявлена у 7 448 человек. Из них 6 114 пациентов выздоровели, а 68 скончались. Сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В свою очередь на заседании регионального оперштаба приняли решение разрешить работу торговым центрам площадью более 800 квадратных метров. При этом там должны соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Например, проводить постоянную дезинфекцию и соблюдать масочный режим.

- У меня единственная просьба – давайте отработаем вопросы личной ответственности собственников торговых центров. Либо это должно быть письмо в адрес Минэкономразвития, либо оформление декларации безопасности. Собственник должен для себя четко понять, что он берет ответственность и обеспечивает безопасность за счет своих ресурсов – охрана, клининг и так далее. Если у него нет такой возможности, то может он лучше подождет некоторое время и подготовится, – сказал на это врио главы Чувашии Олег Николаев.

Кроме того, участники посчитали возможным разрешить и работу аттракционов на открытом воздухе и уличных спортплощадок.

ПРО ШКОЛЫ

Наравне со всем этим сейчас в Чувашии идет работа по оборудованию перед новым учебным годом школ обеззараживателями воздуха и пирометрами для измерения температуры тела. Деньги на это были выделены из бюджета республики. При этом официально было объявлено, что масочный режим будет обязателен лишь для учителей и персонала образовательных учреждений. Детей же заставлять носить медицинские маски никто не будет.