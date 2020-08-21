В лидерах - любимые народом: в Казани наградили победителей народного голосования «100 легендарных брендов Татарстана»

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Проект в начале нынешнего года организовала редакция «Комсомольской правды», приурочив его к вековому юбилею со дня образования Татарской АССР. Он позволил отдать дань уважения организациям и предприятиям, определившим 100-летнюю историю нашей республики и ее процветание.

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Церемония награждения победителей состоялась 21 августа в конференц-холле учебно-методического центра УФАС по РТ на Оренбургском тракте в Казани.

Поздравили победителей и вручили дипломы председатель Союза «Торгово-промышленная палата Татарстана» Шамиль Агеев, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков, заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов, депутат Госсовета Татарстана, председатель комиссии по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках Римма Ратникова, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Приветственное слово победителям голосования произнес и директор регионального представительства «Комсомольской правды» Тимур Бадретдинов.

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Наиль Залаков, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана:

«Безусловно, такие проекты очень нужны. Тем более для сельчан - для них особенно важно, что их труд оценивают по достоинству. Кроме того, перед работниками сельского хозяйства стоит задача не только произвести продукцию, но и продать ее, а узнаваемость работает на эту цель.

Что касается списка победителей: все, кто достойно работает в сельском хозяйстве, они уже победители»

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Ильдар Закиров, директор ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ»:

«Когда мы узнали, что ДРКБ вошла в число победителей конкурса, были, конечно же, очень рады. Особенно те люди, которые были у истоков ДРКБ, ведь история бренда насчитывает около 40 лет. Эта победа. То, что все эти годы удается держать марку на высоком уровне, - заслуга всего коллектива»

Петр Трубаев, генеральный директор АО «UVT Аэро»:

«Я бы хотел поблагодарить «Комсомольскую правду» за возможность принять участие в этом конкурсе. Когда мы узнали о том, что планируется такое мероприятие, собрали совещание, и было принято решение приложить максимум усилий для результата, рассказать о нас как можно большему числу людей. Хотелось делом доказать, что наш бренд достоин награды. Сегодняшний день словно подводит определенный итог первых пяти лет существования компании»

Конкурс «100 легендарных брендов Татарстана» проводится впервые, и особенно он был нужен сейчас, в такое непростое время.

Огромное вам спасибо за эту площадку, где все предприятия могут показать свои возможности, доказать свою состоятельность и успехи. Подобные проекты надо делать чаще.

Рамиль Яруллин, директор «Фабрики здоровых продуктов», пос. Сокуры:

«Хочется высказать слова благодарности организаторам проекта: из такого рода мероприятий люди больше узнают о товаре и его производителе, который выпускает продукцию их родном регионе. Для нас как для товаропроизводителей обратная связь - какой бы она ни была - важна. Бренды-лидеры ведь выбираются исходя из популярности среди населения, реальные люди голосуют за любимые марки и компании. Хочется пожелать, чтобы этот конкурс стал проводиться на регулярной основе, не только в честь круглой даты»

Ирина Махмутова, начальник отдела кадров компании «РМ - Агро», г. Мамадыш:

«Занимаемся колбасными изделиями и мясной продукцией, компания на рынке уже более 20 лет. Было очень, очень приятно, что люди проголосовали за нас и нашу продукцию и мы стали победителями. Такой конкурс - хороший стимул для дальнейшего развития: хочется работать качественнее и эффективнее. Огромное уважение «Комсомольской правде», которой удалось вовлечь в конкурс огромное число участников и простых граждан»

Редакция «Комсомольской правды» поздравляет коллективы брендов-победителей: это достижение - высокая оценка труда и стремления к совершенству. Благодарим также участников конкурса и тех, кто голосовал за любимые бренды.

Генеральный партнер конкурса - «РОСГОССТРАХ», системообразующая страховая компания почти со 100-летней историей. Выбирая «РОСГОССТРАХ», вы обеспечиваете себя и свое имущество надежной защитой. «РОСГОССТРАХ» - всегда вместе со страной!

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

- Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»

- Театр моды «Ильдан Лик»

- Учебно-методический центр Управления федеральной антимонопольной службы по РТ

- Компания «Эссен Продакшн АГ»

- Сеть кафе Fey

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ «100 ЛЕГЕНДАРНЫХ БРЕНДОВ ТАТАРСТАНА» В ЦИФРАХ

900 брендов участвовали в конкурсе.

120 тысяч раз татарстанцы голосовали на первом этапе конкурса и порядка 80 тысяч раз - во время второго.

500 постов и репостов с призывом голосовать за марку редакция «Комсомольской правды» насчитала в соцсетях участников.

СПРАВКА

Участвовать в конкурсе мог любой бренд, заявив о своем желании. На первом этапе, который проводился в январе и феврале 2020 года, татарстанцы на сайте kp.ru выбирали 57 лучших брендов в 16 отраслях экономики (промышленность, торговля, транспорт, связь, культура, медицина, сельское хозяйство и др.).

Второй этап, завершившийся в начале апреля, давал шанс на победу небольшим компаниям и организациям. Голосовавшие выбирали по одному легендарному бренду на каждый район республики.

К конкурсу активно подключились СМИ Татарстана, рассказывая о компаниях и предприятиях, оставивших заметный след в истории республики.