Пожар в ТЦ "Аврора" Саранска: в огне взрывались флаконы с косметикой

Огонь потушен, причины возгорания устанавливаются. Фото: скриншот с видео

Сильный пожар в ТЦ "Аврора" на улице Пролетарской, дом 83а в столице Мордовии начался в пятницу, 21 августа, в 12.51. Огонь вспыхнул на третьем этаже, где размещался склад бытовой химии одного из магазинов. По словам очевидцев, в огне взрывались флаконы, предположительно, с лаком для волос и дезодорантом.

- По предварительным данным, пострадавших нет, - сообщили в МЧС Мордовии.

Пожарные быстро прибыли на место возгорания и приступили к тушению, убедившись, что все посетители и сотрудники торгового центра самостоятельно эвакуировались. С огнем удалось быстро справиться. Причина возникновения пожара устанавливается.