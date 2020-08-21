Коронавирус в Чувашии, последние новости на 21 августа 2020 года: для кафе и ресторанов просят понизить налоги

Им предлагают сделать пониженную ставку по упрощенной системе налогообложения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По последней информации, в Чувашии было зафиксировано еще 36 новых случаев заражения коронавирусом. Всего же с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 поставили 7 414 людям. Из них, по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, выздоровели уже 6 074 пациента. В 68 случаях болезнь привела к летальному исходу.

В свою очередь на последнем заседании с участием врио главы Чувашии Олегом Николаевым было сообщено, что в связи с пандемией коронавируса в республике был принят пакет антикризисных мер для поддержки предпринимателей.

- На минимальном уровне установлены налоговые ставки по УСН. По патентной системе налогообложения в два раза снижен размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода. В отношении отдельных объектов недвижимости снижена налоговая ставка по налогу на имущество, а для арендодателей, снизивших размер арендной платы для арендаторов, она установлена до 50% от суммы налога, - сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.

Тем не менее с местную налоговую с предложением обратился и.о. главы Минэкономразвития региона Дмитрий Краснов. Он выступил с возможностью предусмотреть для тех, кто работает в сфере общепита и бытовых услуг, пониженную ставку по упрощенной системе налогообложения (1% и 5%) и коэффициент 0,5. По мнению Краснова, это позволит сохранить бизнес в это переходный период.

На что врио главы Чувашии Олег Николаев поручил обсудить эти вопросы с деловыми объединениями предпринимателей.