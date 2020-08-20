В Татарстане запретили «наливайки» площадью менее 50 квадратных метров

Исключение только Набережные Челны. Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 20 августа, на очередной сессии Госсовета Татарстана депутаты проголосовали за местный закон, который запрещает работу «наливаек» в многоэтажках, если их зал для посетителей имеет площадь менее 50 квадратных метров.

Интересно, что при этом для моногородов с населением более полумиллиона человек сделали исключение не в пользу маленьких кафе и баров со спиртным. Для них ограничение по площади - не менее 100 квадратных метров. Сделано это было для Набережных Челнов. Этот город единственный в Татарстане, который не поддержал идею о 50 «квадратах» для баров в многоэтажках.

Данные изменения в закон «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории РТ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РТ» должны в скором времени вступить в силу