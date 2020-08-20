Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 20 августа 2020 года: наблюдается стабилизация ситуации

По всем основным показателям Марий Эл готова перейти на третий этап снятия коронавирусных ограничений. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Марий Эл, по последней информации, было выявили еще 16 случаев инфицирования коронавирусом. Итого с начала пандемии в регионе им заболели 4 061 человек. По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, из этого числа уже выздоровели 3 590 пациентов, а 36 человек скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В свою очередь в Роспотребнадзоре Марий Эл считают, что в регионе наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Так, по данным руководителя управления Светланы Булатовой, за последнюю неделю количество выявленных новых случаев заражения варьируется от 15 до 17 в сутки. А за две прошедшие недели среднесуточный темп прироста заболеваемости COVID-19 сократился с 0,6% до 0,4%, коэффициент распространения COVID-19 составляет от 0,98 до 1,1. Свободный коечный фонд превышает 50%. Все это говорит о том, что Марий Эл, по сути, готова перейти на третий этап снятия коронавирусных ограничений.

К слову, в Роспотребнадзоре республики также отметили и тенденцию к снижению количества диагнозов - внебольничная пневмония. Так, за прошедшую неделю было зарегистрировано 322 случая, что ниже предыдущей недели на 8,3%.