В Татарстане многодетная после пожара осталась без дома и теперь голодает

Огненная стихия оставила без крова осталась семья с пятью детьми. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Историей выживания многодетной семьи после пожара занимаются общественники и сотрудники полиции, органов опеки и прокуратура Татарстана. Все началось с записи одного из блогеров, который обнаружил семью в Нестеровском овраге Зеленодольска. У него попросила денег на еду малолетняя девочка, от нее он и узнал, что та вместе с пятью братьями и сестрами ютятся в частном доме. С ними проживает дядя, мама не работает, а отца нет. Жилья своего дома лишилась после того, как в зеленодольском поселке "Полукамушки" произошел пожар.

Постом блогера в соцсети заинтересовались в прокуратуре Татарстана, и инициировали проверку по данному факту. Выяснилось, что к пожару в "Полукамушках" семья никакого отношения не имеет. Свой дом они потеряли после пожара в казанском поселке Аракчино, вот и сняли жилье подешевле - в Зеленодольске. Арендовали дом за семь тысяч рублей, и эти деньги - большая часть заработанного матерью. Порой на питание денег у семьи вовсе не остается, и дети зачастую остаются голодными. Пока мама находится на работе, за детьми присматривает дедушка.

Тем временем администрация Зеленодольского района пообещала оказать помощь семье, взяла на контроль историю и детский омбудсмен Гузель Удачина, а сотрудники соцзащиты Казани изучают ситуацию и возможности помощи погорельцам.