Как правильно оформить недвижимость в собственность

Фото: Мария ЛЕНЦ

26 августа с 12.00 до 13.00 в редакции газеты «Комсомольская Правда» в Казани состоится прямая линия с участием специалистов управления Росреестра и кадастровой палаты Татарстана. Эксперты Эндже Мухаметгалиева и Инсаф Асхадуллин ответят на самые злободневные вопросы:

- Для чего нужно регистрировать недвижимость?

- Особенности оформления недвижимости по дачной амнистии?

- На что обратить внимание при покупке земельного участка и дома?

- Для чего нужно проводить межевание земельного участка?

- Как обезопасить сделки с недвижимостью?

Свои вопросы может задать любой желающий. Для этого отправьте их на почту kazankp@mail.ru или позвонить в обозначенное время по телефону (843) 528-21-00.