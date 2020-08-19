Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чувашии, последние новости на 19 августа 2020 года: в школах и детсадах справки на отсутствия COVID-19 требовать не будут

Тем временем во все образовательные учреждения республики поступят 13,2 тысяч рециркуляторов воздуха и более 2,4 тысяч бесконтактных термометров
Олег ЛуговойОлег ЛуговойОлегЛуговой
КомментироватьОставить комментарий
Тем не менее соблюдению санитарных правил будет уделено особое внимание.

Тем не менее соблюдению санитарных правил будет уделено особое внимание.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным, в Чувашии диагноз коронавирус был поставлен еще 33 людям. Всего с начала пандемии ив регионе было выявлено 7 342 инфицированных. Также, по информации федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в республике за это время от инфекции смогли излечиться уже 5 742 пациента, а скончаться во время болезни 68 человек.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

На еженедельной планерке у врио главы Чувашии Олега Николаева глава Минобразования республики Сергей Яковлев сообщил, что с началом нового учебного года в детсадах и школах у детей не будут требовать справки о прохождении теста на коронавирус или на наличие антител к нему. Также, по словам министра, в Чувашии нет требований по ношению масок воспитанников и учеников.

Тем не менее соблюдению санитарных правил будет уделено особое внимание. Так, во все образовательные учреждения республики поступят 13,2 тысяч рециркуляторов воздуха и более 2,4 тысяч бесконтактных термометров.

вопрос дняКоронавирус в Чувашии 2020: последние новости

Рекомендуемые