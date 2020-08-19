Коронавирус в Чувашии, последние новости на 19 августа 2020 года: в школах и детсадах справки на отсутствия COVID-19 требовать не будут

Тем не менее соблюдению санитарных правил будет уделено особое внимание. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным, в Чувашии диагноз коронавирус был поставлен еще 33 людям. Всего с начала пандемии ив регионе было выявлено 7 342 инфицированных. Также, по информации федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в республике за это время от инфекции смогли излечиться уже 5 742 пациента, а скончаться во время болезни 68 человек.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

На еженедельной планерке у врио главы Чувашии Олега Николаева глава Минобразования республики Сергей Яковлев сообщил, что с началом нового учебного года в детсадах и школах у детей не будут требовать справки о прохождении теста на коронавирус или на наличие антител к нему. Также, по словам министра, в Чувашии нет требований по ношению масок воспитанников и учеников.

Тем не менее соблюдению санитарных правил будет уделено особое внимание. Так, во все образовательные учреждения республики поступят 13,2 тысяч рециркуляторов воздуха и более 2,4 тысяч бесконтактных термометров.