Татарстанские врачи сделали девять операций, чтобы спасти мальчика с ожогами 85% тела

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана

Мальчик из села Ирекле Альметьевского района был доставлен в Детскую республиканскую больницу (ДРКБ) Татарстана Санавиацией 29 мая. За день до этого произошел несчастный случай, в результате которого он получил ожоги огнем 85% тела.

Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое. Он был помещен в реанимационное отделение на специальную лечебно-реабилитационную кровать. Врачи круглосуточно наблюдали за пациентом и мониторили его основные жизненные показатели.

Медикам потребовался месяц, чтобы спасти мальчика. За это время они провели 9 операций по очищению и восстановлению его кожного покрова.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана

- 3 июля он был выписан домой. Конечно, ему ещё предстоит курс реабилитационных процедур, но уже сейчас мы можем сказать, что очень довольны проделанной работой. Главное, что всей нашей команде удалось спасти жизнь ребенку со столь обширным ожогом, - отметил врач-детский хирург Владимир Линьков.