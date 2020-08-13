В Татарстане после погони со стрельбой задержали "пьяного" водителя

С места происшествия Фото: МВД по РТ

Автомобиль "Шевроле" в Набережных Челнах не остановился по требования патрульного инспектора ДПС и за ним началась погоня. Все происходило в 0.30 в среду, 13 августа, на улице Набережная Тукая, и на ночных трассах автограда началась настоящая погоня как в боевиках. Водитель так прибавил газу, что буквально летел по дороге. Госавтоинспекторы предупреждали водителя по громкоговорящей связи, что будут вынуждены стрелять, но он не остановился. Притормозить ему пришлось после того, как раздались выстрелы - первый в воздух, предупредительный, и три по колесам иномарки. Только после получения пробоин автомобиль остановился.

Автомобиль смогли остановить только после стрельбы по колесам Фото: МВД по РТ

Задержанный 33-летний местный житель отказался от прохождения медосвидетельствования, несмотря на то, что у него имелись явные признаки алкогольного опьянения - характерный запах и шатающаяся походка. Но за ночную гонку от ГАИ на него составили сразу несколько административных протоколов: за отсутствие водительских прав, за непристегнутый ремень, за проезд на "красный" свет, за движение по встречке, за отказ остановиться по требованию инспектора ДПС, за отказ от прохождения медосвидтельствования, отсутствие ОСАГО и неповиновение сотруднику полиции. Общая сумма штрафов превышает 30 тысяч рублей.

Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования Фото: МВД по РТ

- Установлено, что в течении двух лет мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 19 раз, - сообщили в МВД Татарстана.