Из-за взрыва газа в Ульяновской области погиб мужчина, два человека пострадали

С места происшествия Фото: СК СУ по Ульяновской области

Взрыв в двухэтажном частном доме на улице Механизаторов в селе Ивановка Ульяновской области произошел 11 августа в 15.20. Односельчане слышали громкий звук, который восприняли как взрыв, но сотрудники МЧС Ульяновской области сообщают, что это был хлопок бытового газа.

Очевидцы сразу вызвали спасателей и медиков - они знали, что в доме находятся двое мужчин. На место прибыли сотрудники чрезвычайной службы, которые вызвали для разбора завалов кран. Позже выяснилось, что необходимы еще два крана для разбора руин дома.

Разбирали завалы всю ночь, вытащили трех пострадавших - 21-летнюю девушку, и двух мужчин 49-ти и 69-ти лет. Спасти 49-летнего мужчину не смогли, он скончался. Двое других пострадавших доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

- Проводится проверка по факту гибели мужчины в результате хлопка бытового газа в частном доме, - сообщили в СУ СКР Ульяновской области. - Опрашиваются возможные свидетели и очевидцы произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.