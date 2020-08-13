В Татарстане суд вновь оправдал отца, которого обвиняют в изнасиловании 1,5-годовалой дочери

Суд однажды уже оправдал мужчину, но решение обжаловали. Фото: личная страница героя публикации.

В татарстанском суде вновь вынесли оправдательный вердикт 27-летнему жителю Бугульмы Сергею Кукушкину, которого обвинили в изнасиловании собственной 1,5-годовалой дочери. Первый оправдательный приговор обжаловала прокуратура в Верховном суде Татарстана, и судьи отменили решение Бугульминского городского суда. Уголовное дело отправили на новое рассмотрение. Слушалось это скандальное дело в составе нового суда.

1,5-годовалую девочку доставили в больницу в октябре 2019 года с кровотечением. Медики сделали операцию, и вызвали полицию - заподозрили изнасилование ребенка. Под подозрение попал сожитель матери и отец девочки, да он и не скрывал, что очень сильно разозлился на супругу после ссоры. Стал менять подгузник, и оцарапал треснутым кольцом ребенка.

Сначала его взяли под стражу, а затем отпустили под домашний арест. В мае суд оправдал подсудимого за отсутствием состава преступления, и этот вердикт обжаловала прокуратура.

Но и в новом составе суда вины отца ребенка не нашли. Статью переквалифицировали в "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", и назначили наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка. Но от его отбытия отец девочки освобожден - ему зачли срок нахождения под стражей и домашним арестом.

- Государственное обвинение с судебным решением не согласно и намерено обжаловать его в апелляционном порядке, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ

Мария и Сергей сошлись, когда женщина уже была в разводе и воспитывала двух детей от первого брака - 11-летнего Игоря и 5-летнюю Наташу. В 2018 году у новоиспеченной пары родилась дочь Света. В официальный брак они так и не вступили. Мария записала Свету на своего бывшего мужа.

На эту семью уже давно обратили внимание органы опеки: родители толком не работают, дети порой предоставлены самим себе, спокойно открывают двери незнакомцам, девочки не ходят в детсад и часто остаются под присмотром старшего 11-летнего брата. В квартире частенько царил бардак, да и долги по коммуналке ни о чем хорошем не говорили. Семью поставили на учет как находящуюся в социально опасном положении.

МУЖЧИНА ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ У ПСИХИАТРОВ

На время расследования мужчину отправили под домашний арест по месту его регистрации – у отца. Общаться с гражданской женой Сергею было категорически запрещено. Но он нарушил этот запрет – вскоре он заявился к семье. По словам мужчины, он пришел на день рожденья дочери.

Во время следствия был проведен ряд экспертиз. Сам же Сергей прошел проверку у психиатров. Те признаков педофилии у него не обнаружили, но зато выявили легкую умственную отсталость и алкогольную зависимость. К слову, это не является основанием считать мужчину опасным для общества.

Нормальным считают Сергея и его знакомые. С некоторыми он дружит семьями, приятели оставляли ему своих детей под присмотр. Да и старшие сын с дочерью Марии от другого брака давно уже называют его папой.