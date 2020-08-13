Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 13 августа 2020 года: заразились еще 94 человека

В области провели 193 448 тестов на COVID-19, обследовали 181 385 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 94 случая коронавируса. Так, в регионе заразились 10 440 человек, 7 457 из которых уже выздоровели, а 73 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (5 440). Остальные из Димитровграда (958), Карсунского района (415), Инзенского района (411), Барышского района (408), Ульяновского района (297), Новомалыклинского района (261), Мелекесского района (241), Цильнинского района (241), Николаевского района (222), Чердаклинского района (200), Сенгилеевского района (171), Тереньгульского района (159), Майнского района (158), Новоульяновска (147), Новоспасского района (130), Вешкаймского района (120), Старомайнского района (118), Кузоватовского района (81), Сурского района (78), Старокулаткинского района (64), Павловского района (56), Радищевского района (44) и Базаросызганского района (20).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 193 448 тестов на COVID-19, обследовали 181 385 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 3 027 граждан.