В Набережных Челнах загорелись дома и сараи в поселке "Рябинушка", на место ЧП приезжал мэр Наиль Магдеев

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в одном из частных домов на улице Ульянова в поселке Рябинушка автограда начался в 18.56 в среду, 12 августа. Пламя быстро охватило дом, вырвалось наружу и перекинулось на соседние дома и постройки.

Ближайшая пожарная часть - в двух километрах от места возгорания, через 2 минуты первые спецавтомашины прибыли на место возгорания. Оценив обстановку, они объявили номер вызова 1 БИС. На помощь поспешили новые экипажи МЧС Татарстана.

Пламя охватило дома и надворные постройки Фото: МЧС Татарстана

Тем временем соседи начали проливать свои дома, сараи и гаражи, спасая имущество от стихии. Пока одни очевидцы снимали на телефоны пожар и сообщали о возгорании в соцсетях, другие бросились на помощь.

Пока одни снимали на телефон, другие бросились на помощь Фото: МЧС Татарстана

Люди организовали цепочку, по которой непрерывно передавали ведра с водой, тушили огонь. Один из добровольцев - 17-летний подросток, наглотался дыма, и позже его отправили в больницу с диагнозом "отравление продуктами горения". Его состояние стабильное, сообщили в МЧС Татарстана.

Подросток помогал тушить огонь и пострадал Фото: соцсети

- Примечательно то, что подросток проживает совершенно в другом месте и примчался на помощь людям, не оставаясь в стороне от чужого горя, - рассказал пресс-секретарь МЧС Татарстана Андрей Родыгин.

Пожарные развернули спасательную операцию, проложили две магистральные линии. На место возгорания прибыли девять экипажей МЧС республики.

В поселок Рябинушка прибыл мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, который общался в местными жителями и пообещал им необходимую поддержку.

Всего во время пожара огонь повредил один дом и надворные постройки на шести ближайших домовладениях. Удалось отстоять от огня пять соседних домов.

Огонь перекинулся на соседние участки Фото: МЧС Татарстана

В 21.25 удалось ликвидировать открытое горение на площади 300 квадратных метров. Когда позже уточнили информацию о пострадавших домах, то выяснилось, что на улице Чайковского пострадали три частных дома и на шести участках огонь повредил сараи и гаражи, еще на шести участках на улице Ульянова также сгорели участки на площади 250 квадратных метров.

Во время пожара полностью сгорел один дом Фото: МЧС Татарстана

- Общая площадь пожара составила 396 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пожарным удалось отстоять от огня шесть частных жилых домов, расположенных в непосредственной близости от пожара. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей.