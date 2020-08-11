Прокуратура требует 14 лет ареста для отца, обвиняемого в изнасиловании 1,5-годовалой дочери

Фото: личная страница героев публикации в соцсетях.

Во время второго судебного заседания в Бугульме гособвинитель потребовал отправить в колонию строгого режима на 14 лет 27-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в "Насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Жертвой злоумышленника стала собственная 1,5-годовалая дочь.

Пока суд объявил перерыв до 13 августа. Может, уже завтра будет вынесен вердикт в деле, которое вызвало большой общественный резонанс из-за первого, оправдательного приговора?

Все началось 27 октября 2019 года, когда после смены подгузника отцом девочки у нее пошла кровь из влагалища. В больнице врачи после осмотра ребенка вызвали правоохранителей - у ребенка раны, словно следы после изнасилования. Под подозрение попал отец девочки, возбудили уголовное дело. Но под стражу злоумышленника не брали, оставили под подпиской о невыезде. Правда, он ее нарушал чуть-ли не с первые дней - уходил к гражданской жене и ребенку, а потом и вовсе вернулся к ним совсем.

Мать, написавшая заявление на своего сожителя, во время процесса сменила свою точку зрения, и начала защищать его. За это ее лишили права представлять интересы ребенка. Его защиту взяла на себя представитель органов опеки и попечительства.

Первый суд мужчину оправдал - не было желания получить удовлетворения, значит, нет состава преступления. Но прокуратура не согласилась с этим приговором, и после рассмотрения апелляции дело вернули в Бугульму для нового рассмотрения, в новом составе суда.

Во время судебного следствия интересы маленькой девочки представляет ее мать.