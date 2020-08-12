Суд не смог поступить иначе: ульяновского школьника, напавшего на учительницу с ножом, направили на лечение

Школьник спокойно пронес в кабинет нож. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ульяновском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела по статье "Покушение на убийство". Но за решетку 15-летний подсудимый не попал - у подростка психиатры обнаружили хроническое психическое расстройство. Именно по причине своего заболевания школьник не смог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими.

Все произошло 26 февраля в 10.00 на уроке алгебры. 15-летний ученик внезапно, без причины, подошел и вонзил принесенный с собой нож в живот 59-летней учительнице. Женщина активно сопротивлялась, и даже смогла выбить нож из его рук. Но все-таки была ранена, и ее доставили в больницу. Благодаря своевременной медпомощи она осталась жива.

Следственная группа оперативно прибыла на место ЧП. Фото: скриншот с видео.

Сам злоумышленник с места происшествия не спеша ушел и нашли его через пару часов в доме одного из родителей - супруги развелись. Он перед задержанием успел прокомментировать содеянное в соцсетях: "Я не мог поступить иначе". Буквально через день подала заявление об уходе с должности директор школы, где все произошло.

Фото: Соцсети.

По факту нападения на учительницу в СУ СКР Ульяновской области возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство", мальчику грозило до 10 лет лишения свободы.

Но окончательные точки в этой истории расставила судебная психолого-психиатрическая экспертиза: "У подростка обнаружено хроническое психическое расстройство, которое в период совершения преступлений лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".

- Постановлением суда к молодому человеку применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Ульяновской области.