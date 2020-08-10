Стало больше стобалльников и двоечников: Итоги ЕГЭ 2020 в Казани и Татарстане

Средний показатель по многим предметам улучшился. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани единый государственный экзамен на 100 баллов сдали 98 школьников, это несколько больше, чем в прошлом году. При этом 7 выпускников получили максимальный результат сразу по двум предметам.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, несмотря на сложности, выпускники достойно справились с экзаменами и показали высокие результаты.

- В этом году выпускникам, учителям и родителям пришлось нелегко, мы все оказались в нестандартной ситуации. Наши учителя в очередной раз показали не только профессионализм, но и умение адаптироваться в сложнейших ситуациях, – сказал Метшин.

Он напомнил, что за короткий срок школы города перешли на дистанционное обучение и большую помощь оказали неравнодушные казанцы и предприниматели.

- Одно только обеспечение планшетами 2 тысяч учеников говорит о многом. Стоит вспомнить всех меценатов, которые принимали в этом участие. Новые формы обучения стали мощным подспорьем для сдачи ЕГЭ. Нужно и дальше продолжить эту практику, посмотреть, как в других регионах решались эти вопросы обучения, и взять только лучшие примеры, – отметил градоначальник.

С РУССКИМ СТАЛО ЛУЧШЕ, С МАТЕМАТИКОЙ ХУЖЕ

В Казани работали 37 пунктов проведения экзаменов, 25 из которых – на базе школ, остальные – на дому, для 12 выпускников с ограниченными возможностями здоровья. По словам начальника Управления образовании Ирека Ризванова, для безопасности школьников в экзаменационных пунктах были приняты профилактические меры – нанесение разметки для социальной дистанции, измерение температуры, ношение масок.

- В остальном не было особых изменений. Уже третий год контрольно-измерительные материалы распечатываются непосредственно в аудиториях. Бланки ответов участников сканируются. Это позволяет минимизировать влияние человеческого фактора на результаты ЕГЭ и сократить сроки обработки работ, – подчеркнул Ризванов.

По сравнению с прошлым годом казанским выпускниками удалось улучшить средний балл по шести предметам из 14, в том числе по русскому языку, физике, географии, обществознанию, истории, французскому языку. В сравнении с прошлым годом средний балл по русскому языку увеличился на 0,45 и составил 74,61 балла. Однако 25 выпускников не справились с минимальным набором заданий по русскому языку.

Наряду с этим по математике профильного уровня средний балл в сравнении с 2019 годом снизился на 5,56 балла и составил 58,45 балла, а доля не преодолевших порог превысила прошлогоднее значение на 1,8%.

Востребованными предметами после русского языка и математики в этом году традиционно стали обществознание, предмет выбрали 36,2% школьников, физика – 21,3%, биология – 16,1%. Также в числе популярных английский язык – 13,9% и история – 10,0%.

Доля выпускников, не преодолевших минимальный порог на экзаменах, увеличилась на 2,12%.

- Это связано с выбором выпускниками предметов «на всякий случай», ведь аттестаты все получили без экзаменов. Сказалась и невозможность пересдачи неудовлетворительных результатов по русскому языку и математике, – рассказал Ризванов.

Увеличилось количество высокобалльных результатов ЕГЭ. Работ, оцененных на 80 баллов и выше, стало больше на 1,03%, всего 4440 экзаменационных работ получили высокие баллы.

Ирек Ризванов отметил, что по математике и информатике количество максимальных результатов уменьшилось. По русскому языку – наоборот, стало больше 100-балльных работ. Кроме того, в Татарстане 2 выпускника набрали наивысший балл по биологии, и оба – выпускники казанских школ: гимназии №96 и лицея №131.

- В целом результаты ЕГЭ неплохие. Спасибо учителям за подготовку к экзаменам, за наших стобалльников. Радует, что мы улучшили показатели по русскому языку. Казань и до этого была лидером, это предмет нашей гордости. Чуть хуже стала математика, хотя это базовый предмет. Важно посмотреть, какие школы тянут вниз, – сказал Ильсур Метшин.

НА 40 СТОБАЛЛЬНИКОВ БОЛЬШЕ

В целом по Татарстану Экзамены сдавали более 16 тысяч выпускников. В этом году выросло количество стобалльников. Если в прошлом году только 199 работ потянули на высшую оценку, то в 2020-м их число выросло сразу на 40. Отметим, что доля выпускников, набравших максимальный балл, выросла по русскому языку, литературе и информатике.

- Всего по итогам основного периода ЕГЭ в Татарстане 100 баллов по одному предмету получили 205 человек, из них 12 выпускников прошлых лет и 193 выпускника текущего года. По двум предметам максимальный балл получили 17 выпускников текущего года, тогда как в прошлом году их было 10. Два экзамена на 100 баллов сдали выпускники школы №89, лицея №131 и IT-лицея КФУ в Казани и других учебных организаций республики, - сообщил министр образования Татарстана Рафис Бурганов.

При этом, свои герои есть не только в крупных городах, но и в селах. Так, выпускник школы села Ядыгерь Кукморского района Татарстана сдал четыре предмета ЕГЭ почти на 400 баллов.

- Двухсотбалльник у нас есть в Набережных Челнах, есть в Кукморском районе, причем в селе Ядыгерь. Это говорит о том, что там, где есть сильные педагоги, независимо от того, в городе или в селе проживает учащийся, он будет хорошо подготовлен, потому что программа для всех одинаковая, — рассказал Бурганов.

Зовут выпускника Инсаф Файзрахманов. Русский язык и информатику он сдал на 100 баллов. Результат экзамена по физике оказался ниже высшего балла всего на один пункт. По профильной математике он набрал 94 балла.

По ряду предметов увеличилось количество выпускников, которые не набрали 100 баллов, однако их показатели были близки к максимальному результату. Так, стало больше высокобалльников по русскому языку, химии, истории, географии, французскому языку и обществознанию. Снизился этот показатель по математике, информатике, биологии, английскому и немецкому языкам.

При этом в текущем году выросло количество школьников, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам. Они смогут пересдать экзамены только в следующем году. Пересдача в году нынешнем была отменена.

Аттестат с отличием и медаль за особые успехи получили 2436 выпускников. Для этого школьники должны были иметь отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднеобщего образования и получить зачет за итоговое сочинение или изложение по литературе.

Кроме выявления высокобалльников специалисты также подводят итоги по изменению среднего балла государственной аттестации. Так, в этом году средний балл по результатам ЕГЭ в республике по-прежнему выше среднероссийских показателей. Существенно вырос средний балл ЕГЭ по четырем предметам: истории, географии, французскому языку и обществознанию. Отличный результат показали 10 выпускников на едином республиканском экзамене по татарскому языку, получив средний балл около 80.

- Незначительно увеличился средний балл по русскому языку, литературе и физике. Мы объясняем это тем, что по перечисленным предметам самостоятельно готовиться было проще. Понизился средний балл по математике профильного уровня, химии, информатике, биологии, английскому и немецкому языкам. Это предметы, которые требуют практической подготовки. Готовиться к этим экзаменам без учителя сложнее, а в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией школьники в основном готовились самостоятельно, - сообщил Бурганов.

По сравнению с прошлым годом на 196 человек увеличилось количество школьников, сдавших ЕГЭ по информатике, на 227 – по английскому языку, на 45 – по истории. Один учащийся выбрал испанский язык.

Предметная и конфликтная комиссии продолжают рассмотрение жалоб и апелляций учащихся. На сегодня удовлетворено 87 из 912 поданных участниками ЕГЭ апелляций, что составляет около 10%. Кроме того, в этом году с ЕГЭ удалили 7 выпускников, которые нарушили правила сдачи экзаменов. Из них двое использовали телефон, пятеро – справочные материалы. Результаты этих учащихся по предметам аннулированы, пересдать их они смогут в следующем году.