"Ей спокойно живется, интересно?": в Казани девушка сбила ребенка на велосипеде и скрылась с места ДТП

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Во дворе дома №15 на улице Авзаловой в Казани автомобиль сбил ребенка на велосипеде. Авария произошла еще 6 августа, но подробности стали известны лишь теперь. Со слов родственников, мальчик лишь спустя время рассказал, что с ним произошло. Сначала он говорил, что упал на детской площадке.

По кадрам, опубликованным в соцсетях, видно, что ребенок выезжает на дорогу с тротуара из-за припаркованных автомобилей, не убедившись в безопасности такого маневра. Черная “Лада Калина” не успевает вовремя заметить мальчика и притормозить. После удара она тащит велосипедиста еще несколько метров. Со слов очевидцев, авто, за рулем которого была женщина, скрылось с места произошедшего.

В комментариях под видео горожане разделились на два лагеря. Одни винят в произошедшем мальчика, который решил выехать на проезжую часть на велосипеде, вопреки ПДД. Другие считают, что водитель, как человек взрослый, должна была помочь ребенку, оказавшемуся под колесами ее авто.

“Ребенок сам не прав, конечно, но остановиться она могла бы”,

“Даже если ребенок 100 раз не прав, это не дает ей право так поступать. Это ребенок. Можно было оказать помощь, а уж родители понесли бы ответственность”,

“Ну как можно после того, как сбил ребенка, просто взять и уехать? Ей спокойно живется, интересно?”,

“Ладно ребенок может и не прав, так она даже не затормозила”.

Родные мальчика, который пока находится дома, надеются, что водитель автомобиля свяжется с ними. Если же будет написано заявление в полицию, женщине грозит лишение прав за оставление места ДТП.