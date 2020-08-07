"Это унижение всего женского пола!": Первая в России парковка только для дам не проработала и недели

Фото: соцсети

Больше недели назад на парковке Центрального универмага (ЦУМ) в Казани неожиданно для горожан появилась первая в России "парковка только для представительниц прекрасного пола. Разметка там, ровно как и знаки, была розовая, а каждое парковочное место почти в два раза шире обычного - 4,4 метра.

Сначала в соцсетях начали возмущаться местные жители. Женщины называли новую стоянку ЦУМа проявлением сексизма, мужчины же углядели в ней ущемление своих прав.

"Всё равно, что стул поставить во дворе и сказать, что здесь моё место для парковки",

"И как же женщины обходились до сих пор без этих парковок?"

"Что за ущемление прав мужчин?"

"Шовинизм какой-то. Женщина что, ненормальный, необычный человек? Это унижение всего женского пола".

После на необычную парковку обратило внимание УГИБДД Татарстана. Да, территория частная, но все дорожные знаки и разметки все равно должны согласовываться с автоинспекторами.

С тем, что паркинг незаконный согласились и в местной прокуратуре. Там отметили, что он противоречит Конституции России, предоставляющей гражданам страны равные права вне зависимости от пола. Надзорное ведомство направило в адрес директора универмага представление о необходимости закрыть парковку.

И вот, 6 августа первую в России парковку для женщин у казанского ЦУМа закрасили.