Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 7 августа 2020 года: заразились еще 100 человек

В области провели 184 239 тестов на COVID-19, обследовали 172 736 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 100 случаев коронавируса. Так, в регионе заразились 9 835 человек, 6 864 из которых уже выздоровели, а 73 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (5 141). Остальные из Димитровграда (894), Карсунского района (405), Инзенского района (402), Барышского района (355), Ульяновского района (282), Новомалыклинского района (254), Мелекесского района (231), Цильнинского района (225), Николаевского района (217), Чердаклинского района (168), Сенгилеевского района (159), Майнского района (155), Новоульяновска (146), Тереньгульского района (146), Новоспасского района (130), Вешкаймского района (112), Старомайнского района (112), Кузоватовского района (81), Сурского района (73), Старокулаткинского района (63), Павловского района (56), Радищевского района (44) и Базаросызганского района (20).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 184 239 тестов на COVID-19, обследовали 172 736 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 3 148 граждан, ранее было снято с меднаблюдения 24 281.