Как сэкономить на заправке: 7 полезных советов для автомобилистов

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Заправка авто – довольно затратная часть расходов для всех автомобилистов. Одни водители предпочитают заправлять полный бак, сразу выкладывая кругленькую сумму. Другие стараются тратить понемногу, заливая по 10 литров за раз. Но в таком случае бывать на АЗС приходится несколько раз в неделю, и сумма в итоге тоже набегает не малая. А если еще посчитать, сколько на заправку уходит в месяц, или в год, так не то, что настроение портится, волосы дыбом становится от потраченной суммы кровно заработанных денег.

«Комсомолка» собрала 7 простых, но действенных способов, как сэкономить на заправке и уменьшить свои расходы на топливо.

1. ПРОВЕРЬТЕ АВТО НА СТО

Если стали замечать, что в среднем за неделю или в месяц наматываете примерно одинаковые расстояния, но расход топлива увеличился, отправляйтесь на диагностику на СТО. Возможно, авто стало потреблять больше топлива из-за поломки, исправив которую все нормализуется. Посещение сервиса поможет не только сэкономить деньги на заправке, но и убедиться, что с машиной все в порядке.

2. ВЫБИРАЙТЕ ЗАСТРАХОВАННОЕ ТОПЛИВО

Экономия на топливе ни к чему хорошему не приведет. Сэкономив несколько рублей и залив бензин на сомнительной заправке, вы рискуете потратить намного больше, если начнутся проблемы с двигателем.

Если так получилось, что ехать на проверенную АЗС долго, неудобно или не по пути, а заправиться очень нужно, выбирайте АЗС, на которых действует программа страхования заправок. Такие АЗС можно найти с помощью приложения Яндекс.Заправки. В меню приложения выбирайте АЗС с отметкой «качество топлива застраховано». С июля АЗС, с которыми работает сервис, застрахованы «Ингосстрахом» и «Ренессанс страхованием». Если вы залили через приложение бензин, а потом возникли проблемы с машиной, обращайтесь в страховую компанию. Лимит одного страхового случая - 100 тысяч рублей. Маловероятно, что вам придется пользоваться этой страховкой, но, если хотите перестраховаться или не знаете, как поменять знакомую АЗС на более удобную возле дома или работы, вариант как раз для вас.

Ищите в приложении Яндекс.Заправки плашку «качество топлива застраховано»

3. ЗАЛИВАЙТЕ ПОЛНЫЙ БАК

Средний расход компактного автомобиля – около восьми – десяти литров на 100 километров. В крупных городах водителей чаще всего живут и работают на приличных от заправок расстояниях. В таком случае ехать специально на АЗС и заливать, допустим, всего десять литров, чтобы сразу не тратить много денег на бензин, не выгодно. Так как существенная часть залитого топлива будет уходить на дорогу туда-обратно. Целесообразнее заливать полный бак и не мотаться лишний раз на АЗС.

Кроме того, на АЗС частенько бывают акции, когда при заправке полного бака водителям начисляют дополнительные бонусы.

4. УЧАСТВУЙТЕ В ПРОГРАММАХ ЛОЯЛЬНОСТИ

Многие водители не собирают бонусы и не участвуют в акциях, так как не хотят скачивать в телефон десятки разных приложений, или не нравится носить в кошельке кучу бонусных карт. И зря, так как благодаря различным скидкам, акция и кэшбэкам можно существенно сэкономить. Кстати, приложений много скачивать не нужно. Все выгодные предложения от АЗС можно найти в одном сервисе Яндекс.Заправки. Чтобы ознакомиться с акциями, выбирайте в меню раздел «Скидки и бонусы». Акций много. Например, владельцы определенных банковских карт могут заливать до 1000 литров топлива в месяц со скидкой 10%. Или новые пользователи приложения могут получить купон с 10% скидкой на первую заправку. Более того, в этом приложении можно рассчитаться за заправку всеми собранными кэшбеками.

Кстати, к своему аккаунту в этом сервисе можно привязать карты лояльности разных сетей АЗС, а также делиться с друзьями выгодой и получать за это бонусы.

5. ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

Заправляясь с помощью мобильных приложений, установленных в телефоне, вы сможете сэкономить не только деньги, но и время. Например, в приложении Яндекс.Заправки есть функция заправиться, не выходя из машины. Это удобно, если идет дождь, или вы едете с детьми и не хотите оставлять их одних в машине. Заправиться через приложение просто, это займет всего несколько минут. Для этого вам нужно выбрать в приложении удобную АЗС. После того, как подъедете на заправку и остановились у нужной колонки, надо указать в приложении колонку, тип, топлива, литры, сумму, и оплачиваете. Идти на кассу не нужно, оплата через Яндекс.Заправки. Во время пандемии коронавируса нужно быть осторожным, так что эта функция еще один огромный плюс. Собственно все. Дальше заправщик заливает бензин в бак и можно ехать по делам. Попробуйте сами, это несложно.

АЗС с бесконтактной оплатой также вы найдете в Навигаторе и Яндекс.Картах.

С помощью этих приложений заранее можно посмотреть цены на топливо на той или иной АЗС, и выбрать наиболее выгодную на данный момент стоимость.

Подключенные к сервису заправки есть не только в Казани, но и по всей Республике Татарстан: в Альметьевске, Нижнекамске, Набережные челны, а также в Чебоксарах и в Йошкар-Оле )

6. ПРИЕЗЖАЙТЕ НА АЗС НОЧЬЮ

Цены на топливо корректируются в зависимости от времени суток и спроса на бензин. Днем, когда спрос выше, ценник ползет вверх, ночью снижается. Так что выгоднее заправляться ночью. Более того, чтобы привлечь клиентов, на АЗС частенько бывают дополнительны акции. В таком случае, заправляясь в глухие часы, вы сможете сэкономить на каждом залитом литре.

Еще один плюс, в позднее время на заправках нет очередей, не придется понапрасну жечь топливо.

Некоторые автомобилисты считают, что заправляться ночью выгоднее, потому что в бак можно залить немного больше топлива. В вечернее время температура падает, из-за чего занимаемый объем топлива в баке снижается, а указатель топлива начинает сам собой ползти вниз.

7. ВЫЕЗЖАЙТЕ ПОРАНЬШЕ, ЧТОБЫ НЕ СТОЯТЬ В ПРОБКАХ

Планируйте свои маршруты с учетом пробок, в которых бензин, кстати, расходуется также как и при движении. Зачастую лучше выехать на работу или по делам заранее, чем пару часов провести в длинных очередях, спалив при этом еще и бензин.