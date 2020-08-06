В Чебоксарах женщина вонзила нож в спину полицейского

По факту нападения возбудили уголовное дело. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Отказывается отвечать на вопросы следователя 35-летняя жительница столицы Чувашии. Ее задержали рано утром 4 августа возле ОП №2, когда она вонзила нож в спину полицейского.

- Потерпевший сменился, и вместе в коллегой вышел на улицу, они возвращались домой, - рассказал собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах. - Женщина некоторое время находилась возле отдела, как будто кого-то поджидала. Затем зашла со спины и ударила ножом.

Напарник сразу задержал злоумышленницу, но, рассказав кто она и где живет, отвечать на дальнейшие вопросы задержанная отказалась. Тем временем раненный был доставлен в больницу, прооперирован и сейчас его состояние никакого опасения у врачей не вызывает.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти", - сообщили в СУ СКР Чувашии.

Собственные источники "Комсомолки" тем временем отмечают, что поведение задержанной вызывает опасение - с раненным полицейским женщина ранее была не знакома, для нападения выбрала первого, кто вышел в форме на улицу, а затем словно замкнулась, впала в ступор. В ближайшее время с ней будет работать специалист по психиатрическим заболеваниям.