Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 6 августа 2020 года: заразились еще 109 человек

Большинство заболевших приходится на Ульяновск - 5 046 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 109 случаев коронавируса. Так, в регионе заразились 9 735 человек, 6 805 из которых уже выздоровели, а 73 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (5 046). Остальные из Димитровграда (882), Карсунского района (405), Инзенского района (400), Барышского района (352), Ульяновского района (274), Новомалыклинского района (254), Мелекесского района (226), Цильнинского района (220), Николаевского района (217), Чердаклинского района (166), Майнского района (155), Сенгилеевского района (159), Новоульяновска (146), Тереньгульского района (146), Новоспасского района (130), Вешкаймского района (112), Старомайнского района (108), Кузоватовского района (81), Сурского района (73), Старокулаткинского района (63), Павловского района (56), Радищевского района (44) и Базаросызганского района (20).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 182 186 тестов на COVID-19, обследовали 170 799 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 3 127 граждан, ранее было снято с меднаблюдения 24 130.