2020-08-04T16:25:18+03:00
Общество

Зарядка с депутатами, городки и йога: Программа празднования Дня Физкультурника 2020 в Казани

Кроме этого, в программе значатся турниры по мини-футболу и фитнес под открытым небом
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Мероприятия пройдут на двух площадках.Мероприятия пройдут на двух площадках.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

8 августа в Казани в парке имени Горького и на стадионе «Трудовые резервы» пройдет Всероссийский день физкультурника. В программе – турнир по футболу, мастер-классы по йоге и стретчингу, а также показательные выступления по брейк-дансу. О том, как пройдет спортивный праздник, на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

Празднование начнется в 10.00 с утренней разминки с участием первых лиц республики, депутатов Госдумы РФ, руководства Министерства спорта РТ и Исполнительного комитета Казани.

В 11.00 состоится турнир по футболу между командами Исполкома города, Министерства спорта РТ, сборными командами журналистов, медицинских работников и футбольных судей.

В это же время в центральной части парка тренеры «Зеленого фитнеса» проведут мастер-классы по зумбе, йоге и стретчингу. Здесь же пройдет показательное выступление по брейк-дансу. Для участия в мастер-классах необходимо заранее пройти регистрацию в официальном Instagram-аккаунте проекта.

Также в парке все желающие смогут попробовать силы в городошном спорте – попытаться выбить деревянные фигурки с одного броска палки.

На зеленой лужайке парка установят стенды с информацией о спортивных объектах города, и родители смогут выбрать для своих детей спортивные секции.

Председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов подчеркнул, что мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, на территории парка будут установлены санитайзеры. Напомним, что с 3 августа в Татарстане разрешается проведение мероприятий на открытых площадках с одновременным участием не более 50 человек.

- Мы ищем разные формы приобщения горожан к здоровому образу жизни, одна из них – День физкультурника. Важно, что родители смогут прямо на месте ознакомиться с видами спорта, которые развиваются в наших спортивных школах, – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он также отметил важность проведения мероприятия с учетом предписаний Роспотребнадзора.

- Когда мы писали партийную программу «Единой России» на «пятилетку здоровья», сомневались, что вовлеченность казанцев в спорт будет высокой. Тогда лишь 18% жителей города постоянно занимались спортом, сейчас – 50%. Мы ставим перед собой следующую высокую планку – через 5 лет спортом должны заниматься 60% жителей, - подчеркнул Метшин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Из-за замены рельсов трамвай №22 в Ульяновске будет временно ходить по другому маршруту
В Татарстане возобновили работу спортивные школы
Движение по улице Малая Красная в Казани перекрыли до мая 2021 года
Казанским девушкам не было равных на чемпионате России по пляжному регби
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей
В Марий Эл скончался 35-й зараженный коронавирусом
В Казани пропал мужчина, который не ориентируется в пространстве
В Татарстане супруги заблудились, отправившись в лес за грибами
Из-за врезки водопровода в Казани на три дня перекрыли движение по улице Волкова
"Рубин" может усилиться полузащитником из Казахстана
В Казани появилась парковка только для женщин
Дорожный ремонт в Ульяновске: На каких участках ведутся работы
В Набережных Челнах нашли и наказали водителя, провозившего пассажира на крыше легковушки
В Татарстане в аварии погиб непристегнутый водитель
"Рубин" может перехватить трансферную цель "Спартака"
В Казани началось обучение волонтеров для I Игр стран СНГ
В Чувашии из окна 8-этажа выпал двухлетний ребенок
"Хороший спарринг": "Рубин" в контрольном матче не смог переиграть команду второй лиги
В Чувашии скончались еще двое зараженных коронавирусом
В Набережных Челнах появится ледовая арена “КАМАЗ” и футбольный манеж “Победа”
В Йошкар-Оле два дня будут отключать электричество
В Татарстане мать, из ревности зарезавшую сыновей, отправили в психбольницу
В Казани хозяин квартиры ночью зарезал своего гостя
В Татарстане по факту падения трех мостовых кранов возбудили уголовное дело
Движение по улице Товарищеской в Казани перекроют на 4 дня
В Ульяновской области пьяный водитель врезался в дерево, погиб пассажир и трое госпитализрованы
В ближайшие дни в Татарстане ожидаются дожди и сильный ветер
В Чувашии пропал 51-летний Владимир Семенов
Активисты очистили от мусора Изумрудное озеро