2020-08-04T11:34:32+03:00
Происшествия

Татарстанский суд возобновил процесс над отцом, обвиненном в изнасиловании 1,5-годовалой дочери

Уголовное дело вернули в Бугульминский районный суд для рассмотрения в новом составе суда [Видео]
Ирина ЛЕСКОВА
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Возлюбленная обвиняемого изменила показания в ходе рассмотрения дела. Фото: соцсети.Возлюбленная обвиняемого изменила показания в ходе рассмотрения дела. Фото: соцсети.
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В Бугульминском районном суде вновь стартовал судебный процесс по обвинению местного жителя в изнасиловании собственной 1,5-годовалой дочери. Уголовное дело вернулось в Бугульму после обжалования первого оправдательного приговора - суд первой инстанции оправдал Сергея Кукушкина, но прокуратура направила апелляцию в Верховный суд Татарстана.

Напомним, что все началось еще 27 октября 2019 года, когда после ссоры с женой мужчина так поменял присохший подгузник маленькой дочери, что у нее началось кровотечение. Отец до последнего не хотел вызывать ребенку «скорую», позже гинеколог усмотрел у нее травмы, которые характерны после сексуального насилия. Требовалась операция, и врач и сообщил о маленькой пациентке в полицию. В отношении отца из Бугульмы и было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Но арестовывать его не стали - на время следствия отправили под домашний арест. Мужчина ссылался на свое сломанное кольцо, которым нанес ребенку кровоточащую рану.

Детали нового судебного разбирательства раскрыл пресс-секретарь прокуратуры Татарстана Руслан Галиев. На первом раз судебном процессе прокуратура вновь потребовала отправить Кукушкина под арест на время следствия, но суд отказал. Не рассмотрели и вопрос о замене представителя потерпевшей — матери ребёнка . Дело в том, что во время первого процесса женщина изменила свои первоначальные показания и стала защищать интересы супруга. Тогда ее отстранили от представления интересов дочери, возложив эти обязанности на представителя отдела опеки и попечительства Бугульминского района. Рассмотрение этого ходатайство перенесли на следующее заседание, которое состоится 5 августа.

Бугульминский суд начал новое рассмотрение дела обвиняемого в насилии над дочерью.

С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ

Мария и Сергей сошлись, когда женщина уже была в разводе и воспитывала двух детей от первого брака - 11-летнего Игоря и 5-летнюю Наташу. В 2018 году у новоиспеченной пары родилась дочь Света. В официальный брак они так и не вступили. Мария записала Свету на своего бывшего мужа.

На эту семью уже давно обратили внимание органы опеки: родители толком не работают, дети порой предоставлены самим себе, спокойно открывают двери незнакомцам, девочки не ходят в детсад и часто остаются под присмотром старшего 11-летнего брата. В квартире частенько царил бардак, да и долги по коммуналке ни о чем хорошем не говорили. Семью поставили на учет как находящуюся в социально опасном положении.

МУЖЧИНА ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ У ПСИХИАТРОВ

На время расследования мужчину отправили под домашний арест по месту его регистрации – у отца. Общаться с гражданской женой Сергею было категорически запрещено. Но он нарушил этот запрет – вскоре он заявился к семье. По словам мужчины, он пришел на день рожденья дочери.

Во время следствия был проведен ряд экспертиз. Сам же Сергей прошел проверку у психиатров. Те признаков педофилии у него не обнаружили, но зато выявили легкую умственную отсталость и алкогольную зависимость. К слову, это не является основанием считать мужчину опасным для общества.

Нормальным считают Сергея и его знакомые. С некоторыми он дружит семьями, приятели оставляли ему своих детей под присмотр. Да и старшие сын с дочерью Марии от другого брака давно уже называют его папой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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