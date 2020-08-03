Для татарстанцев открыли Турцию, Великобританию и Танзанию: Что нужно знать, готовясь ехать за рубеж

Коронавирус постепенно отступает. Различные страны постепенно открывают границы для иностранных туристов. Вот и Россия с 1 августа начала восстанавливать авиасообщение с другими странами. Пока, правда, лишь с тремя — Великобританией (Лондон), Танзанией (Занзибар) и Турцией. Пока разрешены вылеты в Стамбул и Анкару, но уже с 10 августа откроются и курорты - Анталия, Бодрум, Даламан. С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации на первом этапе рейсы будут выполняться из международных аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

В отношении граждан, прибывающих из данных стран, отменяется двухнедельный карантин по прилету в Россию. Иностранные граждане должны иметь при себе результаты лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, которые получены не более чем за три дня до прибытия в РФ.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ТУРЦИИ

Гражданам России, возвращающимся из указанных государств, в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ необходимо пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Естественно, что лакомым кусочком для татарстанцев станет Турция. По данным с официального сайта Посольства Российской Федерации в Турецкой Республике, российским туристам не требуется предъявлять справки о проведенном тестировании на COVID-19 или прохождение специального осмотра в аэропортах.

В то же время, по информации СМИ, в крупных туристических воздушных гаванях страны (Анталья, Даламан, Измир, Стамбул) созданы центры диагностики, где желающие могут сделать тест на коронавирус на платной основе (стоимость 15 евро).

Однако, обязательным требованием для туристов является заполнение во время полета информационной формы (указываются: личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах).

В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля каждый пассажир будет подвергнут процедуре измерения температуры. При выявлении людей с повышенной температурой будет проводиться изучение симптомов. В случае обнаружения в аэропорту лица с подозрением на симптомы COVID-19 пассажир будет помещен в карантин/изоляцию и направлен в госпиталь для обследования.

В случае установления у пассажира диагноза COVID-19 в кратчайшие сроки информация о лицах, в соответствии с информационными формами пассажира, находившихся с ним в контакте в самолете (лица, сидевшие в креслах на расстоянии двух метров от кресла лица с выявленным случаем, то есть по два кресла спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае, если больной сидел у прохода – лица, сидевшие по диагонали спереди и сзади от него), их личные данные, данные для связи и адрес будут сообщены в Управление здравоохранения. В случае, если станет известно о наличии зараженного COVID-19 в период после полета, контактировавшие с больным в самолете будут установлены по формам пассажиров.

НЕ НАДЕЛ МАСКУ – ШТРАФ ПОЧТИ В 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Лица, определенные как контактировавшие с больным в самолете, будут помещаться в 14-дневный карантин/изоляцию, в отношении них будут применяться действующие на тот момент карантинные и изоляционные процедуры.

В случае отсутствия случаев заболевания COVID-19 при прилете лица смогут покинуть аэропорт с соблюдением определенных правил.

В Турции необходимо соблюдать социальную дистанцию, ношение масок в общественных местах обязательно, в случае нарушения предусмотрен штраф (в размере 900 турецких лир, это около 9300 рублей).

Посольство Российской Федерации в Турецкой Республике рекомендует россиянам в обязательном порядке приобретать медицинские страховки. По информации турецких властей, разработана линейка специальных страховок, в которые включено медобслуживание на случай заражения COVID-19. Их можно будет приобрести, по сообщениям турецких властей, у туроператоров, при покупке авиабилета, в аэропортах до прохождения паспортного контроля, а также в режиме онлайн.

СОВЕТЫ ОТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Если раньше, отправляясь отдыхать за границу, жителям Татарстана достаточно было купить путевку и не забыть паспорт, то теперь предстоит соблюдать серьезные требования. В связи с этим, специалисты Роспотребнадзора Татарстана дали туристам несколько советов.

- В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах мира, перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить и по возможности сократить сроки бронирования – бронировать билеты и жильё за несколько дней до вылета.

- Перед поездкой, необходимо ознакомиться с требованиями, предъявляемыми для въезжающих на территорию страны, в которую вы планируете путешествие.

- Соблюдайте меры социального дистанцирования на всем протяжении путешествия (включая транспорт и прохождение паспортного/таможенного контроля).

- При выборе мест размещения, отдавайте предпочтения отдельным номерам у официальных представителей гостиничного бизнеса. Постарайтесь избегать аренды частных домовладений и гостиниц с массовым типом размещения (хостелы).

- По возможности, старайтесь принимать пищу в личном номере или на открытом пространстве.

- Необходимо исключить из рациона блюда, для приготовления которых использовались мясо или полуфабрикаты диких животных.

- Не употребляйте пищу или напитки из чужой посуды или посуды с признаками загрязнения.

- При передвижении по городу, старайтесь предпочитать услуги такси общественному транспорту.

- Крайне важно во время всего путешествия соблюдать правила личной гигиены.

- Поскольку вирус передаётся воздушно-капельным путём, воздержитесь от контактов с людьми, у которых имеются признаки респираторного заболевания (чихание, кашель).

- Во всех общественных местах используйте лицевые маски. Необходимо иметь некоторый запас средств индивидуальной защиты органов дыхания, в связи с тем, что их покупка может быть затруднительной в некоторых странах мира.

- При появлении симптомов заболевания необходимо незамедлительно обратиться к специалисту и не заниматься самолечением.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИЕЗЖАЯ В ТАТАРСТАН

Татарстан открыта для посещения туристами из других субъектов и федеральных округов. Ограничений в путешествиях или поездках внутри республики нет.

Масочно-перчаточный режим действует только в магазинах и общественном транспорте, также действует режим социальной дистанции не менее 1,5 метра.

Разрешено осуществление межмуниципальных перевозок пассажиров и багажа в рамках реализации туроператором туристического продукта. Однако, обязательным условием является наличие у пассажира подтверждающего документа с указанием информации о маршруте и дате поездки.

Специфические региональные ограничения по авиатранспорту в Татарстане не установлены. Водная навигация запущена: отправляются ежедневные рейсы до острова-града Свияжск и Великого Болгара.

Санаторно-курортные комплексы, детские лагеря, гостиницы, хостелы и мини-отели работают при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и норм, в том числе при организации питания.

Возобновили работу торговые центры, храмы, мечети, спортивные центры, бассейны, фитнес-центры, объекты общественного питания, в том числе кафе и рестораны, при условии контроля количества человек, одновременно находящихся на объекте и соблюдении предусмотренных норм и правил.

Большинство достопримечательностей открыты. Посещение музеев, библиотек возможно в группе не более пяти человек. Экскурсии разрешены до 10 человек — экскурсоводы выдают посетителям аудиогиды.