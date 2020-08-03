Ударная тройка, шанс для молодежи и обмен победами: Чем запомнились первые матчи «Ак Барса» после коронавирусной паузы

Перерыв между сезонами в российском хоккее в этом году получился как никогда долгим. Напомним, что из-за пандемии коронавируса розыгрыш Кубка Гагарина был прерван на стадии четвертьфиналов. С тех пор прошло 4,5 месяца. Все это время болельщики довольствовались лишь новостями о приходе и уходе игроков из команд. И вот, в начале августа хоккей наконец вернулся. Так, «Ак Барс» и «Нефтехимик» решили провести два товарищеских матча в Казани.

Любопытно, что именно с командой из Нижнекамска «Ак Барс» провел свой последний официальный матч. Было дело в четвертьфинале восточной конференции Кубка Гагарина. Тогда «барсы» выиграли все четыре игры.

БЕЗ ЗАРИПОВА И ДОУСА

На сей раз «Нефтехимик» взял своеобразный реванш. Счет открыли гости в конце первого периода. Отличился Булат Шафигуллин. Казанцы отыгрались на 45 минуте. Точный бросок на свой счет записал Станислав Галиев.

Следом нижнекамцы забросили сразу две шайбы за авторством Тимура Хафизова и Александра Логинова. Все, что успели казанцы - это отыграть одну шайбу. Дубль оформил Галиев. Итог - 2:3.

Отметим, что казанцы играли не в оптимальном составе. Так, тренерский штаб дал отдохнуть Тимуру Билялову, не вышел на лед Данис Зарипов, не оказалось в заяве Александра Бурмистрова, плюс, до сих пор не доехал до Казани Найджел Доус. При этом, свои дебютные матчи за «Ак Барс» провели Стефан Да Коста, Александр Хованов, а также юный центрфорвард Дмитрий Кателевский.

– Была хорошая игра. Нижнекамск показал неплохое движение, борьбу. Мы нахватали много удалений, нагрузка на некоторых игроков легла побольше. Нам надо исправлять ситуацию, играть более чётко. Первый блин комом. Посмотрим, что будет дальше. Первая игра, были неплохие моменты в большинстве. Какие-то вещи удавались, но нам не хватило в завершающей стадии. Нужно отдать должное Барулину, который сыграл очень неплохо. Может, наши кондиции не соответствуют тому, что мы хотим. Стефан сыграл нормально, хотя всё-таки в первом периоде он «пересидел». Как я уже сказал, мы нахватали много удалений, поэтому не поровну разложили нагрузку на всех. Хованов работает. Ему тяжело, мы с ним серьёзно работаем, будем от него ждать прогресса. Ему будет непросто. Он довольно мастеровитый парень, он должен вписаться в нашу концепцию, но ему ещё нужно очень много работать. Кателевский – интересный мальчишка, с хорошим здоровьем, уже недетским, хотя он ещё в подростковом возрасте. В перспективе он будет неплохим парнем, если будет продолжать так же усердно работать. Думаю, что мы и завтра его увидим, и на предсезонке он в каких-то играх будет выходить, - подвел итог матча наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

УДАРНОЕ ЗВЕНО

На следующий день команды сразились вновь. Дмитрий Квартальнов продолжил эксперименты с составом. Он оставил неизменными сочетания защитников и две тройки форвардов: Азеведо – Да Коста – Галиев и Фисенко – Кормье – Лукоянов. Отмечающий 1 августа своё 20-летие Руслан Галимзянов был заявлен во втором звене, Александр Хованов был перемещён в четвёртую тройку, где также появился Кирилл Крутов. Место в воротах занял Тимур Билялов.

По всей вероятности, с ударной тройкой Квартальнов уже определился. Связка Азеведо, Да Косты и Галиева соорудила оба гола команды в первом матче и три в ответном поединке.

На 19 минуте Галиев вывел «Ак Барс» вперед. В дебюте второго игрового отрезка отличился Азеведо. На 47 минуте Галиев оформил дубль, сделав счет 3:1 (между вторым и третьим голами «барсов» успел отличиться нижнекамец Шафигуллин). Точку в матче поставил Патрис Кормье. В итоге 4:1 в пользу «Ак Барса».

– Игра была похожа на вчерашнюю. Сегодня мы хорошо сработали в атаке, забили в большинстве. Ребята были более раскованными. Впереди много работы, это только начало. У нас многих игроков нет в составе сейчас, потому что мы проверяем молодых мальчишек. Мы хотим улучшать свою игру, улучшать большинство. Ещё прошло не так много времени, мы только недавно собрались, а некоторые не были на льду 4,5 месяца. Мы далеко не идеальны, но тот рисунок, то, что мы хотим видеть – ребята стараются это выполнять, - подвел итог противостояния Дмитрий Квартальнов.

СЕКРЕТ УСПЕХА ГАЛИЕВА

Отдельно следует выделить Станислава Галиева. Форвард, к которому в минувшем сезоне было немало вопросов, после коронавирусной паузы показывает яркий хоккей. В двух матчах с «Нефтехимиком» на его счету 4 гола и одна результативная передача.

– Стас продолжает набирать ход. Главное – готовиться к сезону. Что касается первого-второго звена, то нам важна сама команда, её структура, сила. Тут много моментов, то-то будет меняться, а уже ближе к сезону мы будем определяться. Играть будет сильнейший состав, - не стал расхваливать подопечного Квартальнов.

- Самое главное, что мы выиграли, первая победа в сезоне, это приятно. Довольно-таки хорошо сыграли. Но всё равно есть моменты, где надо улучшить свою игру. Будем работать над этим, у нас ещё все впереди. Есть моменты – я бросаю, партнёры выводы меня на позицию. Мне нужно делать то, что я хорошо делаю. У нас с первой смены всё начало получаться. Мы где-то поморгали друг другу, играли ближе, сохраняли шайбу, не отбрасывались, поэтому и получились два гола. Сначала Ази почувствовал, что я буду на пятаке, потом мы быстро разыграли и я увидел, что можно ему отдать в касание, - раскрыл секрет успеха Галиев.

Отметим, что болельщики увидеть матч смогли только в интернете. Пока зрителей на трибуны не допускают. Есть вероятность, что стартовые матчи КХЛ также пройдут без зрителей.