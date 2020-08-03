2020-08-03T15:18:14+03:00
Общество

Пострадавший в аварии мужчина попросил наградить спасших его сотрудников Росгвардии

Его автомобиль попал в ДТП на территории Татарстана
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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Руководству Росгвардии Татарстана пришло письмо от мужчины, который просил разыскать и поблагодарить за спасение его жизни сотрудников ведомства, спасших ему жизнь.

Авария, во время которой мужчина тяжело пострадал, произошла еще 2 июля на территории Лаишевского района республики. Его легковушка перевернулась в кювет после столкновения трех автомобилей на трассе "Казань-Оренбург". Он оказался буквально иссечен осколками разбившихся стекол и истекал кровью.

Авария произошла перед самым проездом колонны Росгвардии Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Авария произошла перед самым проездом колонны РосгвардииФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Но раненому повезло - следом за его легковушкой возвращались с полигоны в часть военнослужащие казанского отряда спецназа Росгвардии. Проехать мимо они не смогли, и автоколонна остановились на месте аварии. В составе бойцов оказался офицер медицинской службы отряда спецназа. Первым дело он начал оказывать помощь истекающему кровью мужчине, его коллеги осматривали остальных участников аварии. Еще до приезда "скорой" росгвардеец остановил кровотечение, спецназ дождался прибытия на место происшествия сотрудников ГИБДД и скорой медицинской помощи. Передав мужчину в руки врачей, отряд отправился в путь.

О том, что в пути им пришлось задержаться по уважительной причине, сотрудники Росгвардии доложили руководству, да и забыли: "Любой бы помог, чего такого?!". Но они были очень растроганы поступком мужчины, который после выздоровления разыскал их с благодарностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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