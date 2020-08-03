2020-08-03T15:50:17+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах упали два мостовых крана, есть пострадавшие

С травмами позвоночников их госпитализировали в БСМП
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Ночью 2 августа в Набережных Челнах произошло ЧП - столкнулись и упали на землю два мостовых крана на предприятии "ТЭМПО". Оба машиниста кранов - мужчины 61-летний и 49-летний, получили травмы позвоночников. Их доставили в БСМП автограда в состоянии средней степени тяжести.

На месте происшествия работали все оперативные службы города, выезжал и прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев.

- Надзорный орган с привлечением специалистов Ростехнадзора проводит проверку по факту падения мостовых кранов, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Будут выяснены все обстоятельства случившегося и при наличии оснований меры реагирования.

Тем временем в СУ СКР Татарстана усмотрели нарушения правил техники безопасности во время строительных работ, и возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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