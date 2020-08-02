2020-08-01T13:02:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане, последние новости на 2 августа 2020 года: в республике разрешили проводить досуговые мероприятия на открытом воздухе

Новые послабления режима самоизоляции вступят в силу с 3 августа
Владимир КРУПСКИЙ
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Перед проведением мероприятия следует уведомить Роспотребнадзор.Перед проведением мероприятия следует уведомить Роспотребнадзор.
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По данным на утро субботы, 1 августа, в Татарстане выявлено 5 633 случая коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщает, что 4 499 больных уже выздоровели, а 43 - скончались. Вместе с тем федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 561 выздоровевший и 22 скончавшихся.

О НОВЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Накануне стало известно еще о двух летальных случаях коронавируса в Татарстане. Новыми жертвами инфекции стали 67-летний житель Казани и 75-летний житель Ютазинского района.

Первый мужчина был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе РКБ 27 июля. Состояние зараженного пациента ухудшалось на фоне серьезных сердечно-сосудистых осложнений. На следующий день он скончался.

Второй мужчина был доставлен в Уруссинскую ЦРБ 14 июля. У него были диагностированы коронавирус, внебольничная двухсторонняя пневмония и острая форма ишемической болезни сердца. Пациент скончался 20 числа.

- В обоих случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы трупного материала, - сообщает региональный оперштаб.

О ВЫЛЕЧИВШИХСЯ

Стало известно, что в ДРКБ Татарстана вылечили 92-летнего ветерана труда Ильдуса Мостюкова, который заразился коронавирусом. В больницу он был госпитализирован в тяжелом состоянии и некоторое время провел в реанимации, нуждаясь в постоянной подаче кислорода. По данным "Татар-информа", за время болезни мужчина потерял четыре килограмма веса.

Со слов медиков, выздороветь Ильдусу Шайхульисламовичу помог в том числе и позитивный настрой. Также хороший эффект на пациента произвело переливание донорской антиковидной плазмы.

НОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

В Татарстане с 3 августа смягчат ограничения, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. С понедельника в республике разрешается проводить досуговые мероприятия на открытом воздухе.

Согласно постановлению Кабинета министров РТ, разрешается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и прочих мероприятий на открытых площадках с одновременным участием не более 50 человек. При этом необходимо предварительно письменно уведомить Управление Роспотребнадзора по РТ не менее чем за 7 дней до проведения мероприятия, говорится в документе.

Также в республике допускается работа аттракционов на открытом воздухе и уличных вольеров в зоопарках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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