Коронавирус в Татарстане, последние новости на 1 августа 2020 года: скончались еще двое зараженных

По данным на утро субботы, 1 августа, в Татарстане выявлено 5 602 случая коронавируса. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией сообщает, что 4 499 больных уже выздоровели, а 43 - скончались. Вместе с тем федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 559 выздоровевших и 22 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

О НОВЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Накануне стало известно еще о двух летальных случаях коронавируса в Татарстане. Новыми жертвами инфекции стали 67-летний житель Казани и 75-летний житель Ютазинского района.

Первый мужчина был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе РКБ 27 июля. Состояние зараженного пациента ухудшалось на фоне серьезных сердечно-сосудистых осложнений. На следующий день он скончался.

Второй мужчина был доставлен в Уруссинскую ЦРБ 14 июля. У него были диагностированы коронавирус, внебольничная двухсторонняя пневмония и острая форма ишемической болезни сердца. Пациент скончался 20 числа.

- В обоих случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы трупного материала, - сообщает региональный оперштаб.

О ВЫЛЕЧИВШИХСЯ

Стало известно, что в ДРКБ Татарстана вылечили 92-летнего ветерана труда Ильдуса Мостюкова, который заразился коронавирусом. В больницу он был госпитализирован в тяжелом состоянии и некоторое время провел в реанимации, нуждаясь в постоянной подаче кислорода. По данным "Татар-информа", за время болезни мужчина потерял четыре килограмма веса.

Со слов медиков, выздороветь Ильдусу Шайхульисламовичу помог в том числе и позитивный настрой. Также хороший эффект на пациента произвело переливание донорской антиковидной плазмы.