«Рубин» усилил состав и метит в еврокубки: Чего ждать от казанцев в новом сезоне

Не успел завершиться один из самых длинных футбольных сезонов в России, как уже на следующей неделе стартует новый чемпионат. Рубин свой стартовый матч проведет во вторник, 11 августа. В Казань наведается серебряный призер минувшего сезона – московский «Локомотив».

МИНУС ПЯТЬ, ПЛЮС ТРИ

После небольшой паузы казанцы приступили к тренировкам. Перемен в составе команды не так много. Ушли пять футболистов. У Граната завершился контракт, а у Сантоса, Плиева, Пояркова и Маркова – сроки аренды. Назвать уход этих игроков серьезной потерей нельзя. От Сантоса явно ожидали большего, все же игрок изрядно забивал в Португалии, выбивал «Спартак» из Лиги Европы, но в Казани у него не пошло. Что касается Маркова, то ему уже нашли более чем адекватную замену в лице Деспотовича. Сербский форвард, в последнее время игравший в «Оренбурге», мог перебраться в команды из России и Турции, долго выбирал, но в итоге оказался в Казани.

- Марков — очень качественный нападающий, но он принадлежит «Динамо», и там наверняка был бы очень сложный трансфер, поэтому мы сделали ставку на Деспотовича с гарантированными качествами, который проявил себя в лиге, - рассказал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «Спорт-Экспрессу».

Еще одним новобранцем стал Олег Шатов. Тридцатилетний футболист подписал соглашение сроком на 2 года с возможностью продления еще на сезон. Шатов в «Рубине» будет выступать под 20 номером. В минувшем сезоне он в составе «Зенита» выиграл чемпионат и кубок России.

Не стоит забывать и о том, что еще в июне состав казанцев пополнил защитник «Урала» Меркулов. Так что состав у команды вырисовывается довольно боевой.

- Мы возобновили занятия, и я особо не чувствую, что у нас прошел отпуск и началась новая предсезонка. Все нормально, никаких изменений в процессе нет по сравнению с тем, как было пять дней назад. Что касается изменений в коллективе, то, во-первых, тот же Меркулов с нами тренируется очень давно, и он уже давно влился в нашу атмосферу. Деспотович вряд ли будет сильно влиять на атмосферу в команде, потому что он иностранец, плюс атмосферу, как правило, несут в себе люди, которые уже более продолжительный промежуток времени находятся. Деспотович – действительно классный форвард, и я уже говорил о том, что у нас были варианты из дальнего зарубежья, футболистов, которые не имели опыта в Российской Премьер-Лиге. Но мы подумали, что если есть возможность подписать такого качественного нападающего, который уже все показал в РПЛ, полностью адаптированный к нашему чемпионату, то, конечно, это будет приоритетным вариантом, - поделился мнением Леонид Слуцкий.

НОВИЧКИ ЕЩЕ БУДУТ

При этом, новички в клубе, по всей вероятности, еще появятся. Так, по словам Слуцкого, есть необходимость усилить минимум две позиции.

- У нас есть проблема с центральным защитником. Сорокин покинул команду зимой, закончились контракт у Граната и аренда у Плиева и Пабло. Наверное, нам нужен и яркий интересный игрок в середину поля, чтобы игра расцвела. У нас нет необходимости во фланговых игроках, потому что на эти позиции есть большая группа молодых футболистов — Макаров, Бакаев, Давиташвили и Кварацхелия. Закрыт вопрос по форварду, учитывая, что есть Игнатьев и Деспотович, - цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

КВАРАЦХЕЛИЮ НЕ ОТПУСТЯТ

В концовке прошедшего сезона на лидирующие позиции в «Рубине» вышел молодой грузинский футболист Хвича Кварацхелия. Его яркая игра привлекла внимание других команд. В частности, сообщалось об интересе к Хвичи со стороны «Спартака». Тем не менее, вероятность того, что игрок покинет Казань довольно мала.

- Он и сам говорит, что сильно прибавил. Но не бывает так, что за месяц футболист резко меняется и начинает играть лучше. Просто спасибо Слуцкому, он хороший тренер и дал Хвиче больше свободы, разрешил чаще рисковать. Сын хочет с ним дальше работать. Он мне сказал недавно: «Пап, не хочу в другую команду. У Слуцкого я буду прибавлять». Говорю: «Ради бога, хочешь так — делай». Этим всё сказано. Он не думает о других командах, пока нужно работать над собой. О чём мы и говорили. Нужно физики набрать в российском футболе, опыта. Других мыслей нет. Как-то сидели с Мамукой и всей семьёй, разговаривали. Решили, что рано куда-то уходить. Да, есть интерес из Европы, но спешить не надо. Сейчас в Казани хороший тренер, хорошая команда подобралась, и наверняка будет поставлена определённая цель на новый сезон", — приводит слова отца игрока «Матч ТВ».

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий также подтвердил, что казанский клуб не намерен расставаться с Кварацхелией.

- Он вышел за рамки своей возрастной категории, и его стоит оценивать не как молодого игрока, а просто как игрока. В Голландии я привык, что 18-летнего никто уже не оценивает как молодого. Кварацхелия стал одним из самых ярких футболистов после рестарта, и он — самый яркий и интересный игрок «Рубина». Это выражается и в КПД, и в его сегодняшнем уровне, и в качествах, которые он гарантированно проявляет на поле. До зимы Хвича не был игроком стартового состава, и провел в старте только 10 матчей. Есть основания предполагать, что через год он будет стоить несколько дороже. Конечно, если это будет суперпредложение, то клуб его рассмотрит. С точки зрения логики и, учитывая возраст, его трансферная цена должна расти, если не брать случаи, когда возникает форс-мажор. Сегодня вопрос о продаже Кварацхелии не стоит, - приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

ЧЕТКИЕ ЗАДАЧИ НА СЕЗОН ЕЩЕ НЕ СФОРМИРОВАНЫ

Пока футболисты «Рубина» тренируются. Будут ли казанцы проводить товарищеские матчи – пока не ясно.

- Ничего не могу сказать о товарищеских матчах, потому что и нужны специальные разрешения, и достаточно сложно сейчас договориться с клубами, и в такой период мы точно не готовы куда-то летать. Может быть, мы готовы были сыграть с «Нефтехимиком», но 2 августа начинается первенство ФНЛ, так что этот вариант тоже отпадает. Не могу сказать, будем ли мы играть товарищеский матч – нам нужен один поединок – но в любом случае мы все это время проведем здесь у себя на базе, - заявил Слуцкий.

Про точные цели на сезон в «Рубине» также говорят осторожно. Слуцкий считает, что «Рубину» по силам побороться за еврокубки. Правда, состав пока уступает конкурентам.

- Мне очень нравится, что «Рубином» руководит Рустем Сайманов. Все стратегические вещи обсуждаем с ним. Сейчас несколько шире думаем, не о конкретной задаче. Наша основная цель — сделать свою команду, без арендованных игроков, без футболистов, у которых массово заканчиваются контракты. Чтобы было ощущение не съемной квартиры, а основательного жилья. Поэтому и фундамент под это жилье тоже должен быть основательным. У нас есть четкий план, как мы действуем, что делаем, как стабилизируем состав. Есть план и на короткий срок, и что делать дальше — каким образом будем пытаться сделать команду добротного среднего уровня, претендующую на более высокие позиции. Если мы будем говорить про конкретную задачу, то, наверное, не смогу ее сформулировать. Если получится, почему не побороться бы за еврокубки? Пока, как мне кажется, мы по составу уступаем ведущим командам нашей страны. Если что-то не станет получаться, то будем реализовывать такие задачи и цели, чтобы если не в нынешнем сезоне, то через сезон как минимум уже реально быть определенной силой в российском футболе, - цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Отметим, что стартовый матч нового сезона с «Локомотивом» «Рубин» проведет в Казани. Матч начнется 11 августа в 20:00.