KUKMARA: 70 лет безупречного качества

Посуду для приготовления пищи из маленького татарстанского городка знают далеко за пределами республики - по некоторым позициям Кукморский завод Металлопосуды один из лидеров на российском рынке. Этот год для компании особенный - исполняется 70 лет литейному производству.

ЗАВОД С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ

Медеплавильный завод на этом месте появился еще в 1743 году, собственно, вокруг него и вырос Кукмор. К началу XIX века завод мог похвастаться мощным производством: пять медеплавильных печей, 700 рабочих. Правда, когда иссякли запасы меди, завод прекратил свое существование. Новая история Кукмора началась уже в Советской России - в 1930 году здесь занялись выработкой кованых телег, изготовлением металлической посуды и другой домашней утвари. В 1950 году открылось производство алюминиевой посуды, а спустя 17 лет предприятие получило свое имя - Кукморский завод Металлопосуды.

Сегодня сковороды и кастрюли из Кукмора пользуются спросом в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. И это неудивительно: сохранение преемственности, передача и воспроизведение опыта предшествующих поколений позволило заводу создать продукт нового поколения. Сегодня посуда торговой марки KUKMARA - это сочетание лучших традиций и инноваций современности, передовое качество и надежность, проверенная

временем.

700 ПОЗИЦИЙ

В ассортименте завода более семи сотен наименований: сковороды и противни, казаны и кастрюли, жаровни и сотейники, набирающая большую популярность посуда с индукционным дном, мангалы, учаги, коптильни, вафельницы, лавашницы и блинницы, печенницы и орешницы, формы для хлеба и другой выпечки... Любители активного отдыха оценят походные котлы и казаны, учаги, мангалы и шампуры, треноги и коптильни. Кулинарам придется по душе посуда с декоративным покрытием, сотейники, кастрюли, жаровни, казаны. Такая посуда не только готовит хорошо, но и выглядит отлично. Ну и классика жанра - литая толстостенная посуда без покрытия уже много лет пользуется неизменным спросом у потребителей.

Какую бы посуду вы ни выбрали, вы можете быть уверены в качестве: логотип KUKMARA подтверждает, что посуда будет верой и правдой служить вам не один год. Специалисты предприятия строго контролируют все этапы производства. Контроль начинается с поставок: в собственных лабораториях завода тщательную проверку проходит каждая партия сырья и комплектующих, поступающих на предприятие. А заканчивается упаковкой готовой продукции.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Постоянно совершенствоваться, держать руку на пульсе технологических новинок и последних тенденций в «кухонной» моде - обязательная часть работы компании.

Кукморский завод Металлопосуды постоянно принимает участие в выставках российского и международного уровня. Так, совсем недавно, в феврале 2020 года, сотрудники посетили международную выставку дизайна интерьера, предметов декора и товаров для дома Ambiente Frankfurt (Амбиенте Франкфурт) во Франкфурте-на-Майне (Германия). Именно здесь свои новинки представляют ведущие мировые производители посуды, у которых, безусловно, всегда есть чему поучиться.

Но на мероприятиях профессионального сообщества важно не только других посмотреть, но и себя показать. Продукция завода традиционно представлена на таких масштабных выставках, как «Охота и рыболовство на Руси» (Москва), HouseHold Expo («ХаусХолд Экспо») (Москва), Modern Bakery («Модерн Бейкери») (Москва), Houseware («Хаусвеа») (Алма-Ата, Казахстан).

КАК ВЫБРАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ХОРОШУЮ ПОСУДУ?

Современная сковорода - это плод инженерной мысли и продукт высоких технологий. Здесь нет мелочей, в расчет берется всё: материал, покрытие, форма. Как же выбрать ту самую посуду, которая прослужит вам долгие годы? Вот несколько нюансов, на которые следует обратить внимание при выборе.

ТОЛЩИНА СТЕНОК

Посуда подвергается воздействию высоких температур, и в этих условиях она не должна деформироваться. Способность сохранять стабильность формы гарантирует не только равномерность нагрева, что важно при приготовлении пищи, но и надежность и долговечность антипригарного покрытия.

ЛИТАЯ ИЛИ ШТАМПОВАННАЯ?

Главное - и решающее! - отличие заключается в толщине стенок. Штампованная посуда имеет толщину от 1,5 до 2,5 мм, при эксплуатации она быстро деформируется, причем чем тоньше стенки посуды, тем сильнее. Литая посуда KUKMARA производится вручную методом кокильного литья и отличается особой прочностью. Такая технология полностью исключает возможность деформации при нагреве, гарантирует идеальное распределение тепла по всей поверхности и его длительное сохранение. Толщина дна сковород KUKMARA - до 6 мм, стенок - до 4 мм.

ВИД АНТИПРИГАРНОГО ПОКРЫТИЯ

Современное антипригарное покрытие здорово облегчает жизнь современного человека. Во-первых, такая посуда позволяет готовить с меньшим количеством масла, максимально сохраняет вкус и пользу продуктов. Во-вторых, ее легче мыть. Кукморский завод производит несколько линеек посуды с антипригарным покрытием. Помните, посуду какой бы серии вы ни выбрали, вы можете быть уверены в ее абсолютной безопасности и надежности.

Вот лишь несколько примеров линеек посуды с антипригарным покрытием, выпускаемых под торговой маркой KUKMARA.

- Линейки посуды «Мраморная» и Granit Ultra («Гранит Ультра»). Инновационное покрытие, усиленное частицами натуральной породы, которые обеспечивают исключительную прочность и твердость покрытия. Такая посуда отличается высокой износостойкостью. Разработано в соответствии с высокими европейскими стандартами безопасности и экологии. Выдерживает нагрев до 260 градусов, устойчиво к истиранию. Допускается использование неострых кухонных принадлежностей, например, ложек.

- Серия Elite Stone («Элит Стоун») - в состав антипригарного покрытия входит каменная крошка природного происхождения. Натуральные частицы твердой горной породы придают посуде невероятную прочность и уникальную способность усиливать натуральный вкус пищи. Это покрытие имеет еще более повышенную износостойкость, чем покрытие в линейках «Мраморная» и Granit Ultra, оно практически не царапается. Допускает использование неострых кухонных принадлежностей.

- Titanium Pro («Титаниум Про») - серия для профессионального использования. Покрытие с частицами титана прочнее традиционного антипригарного покрытия в десять раз и имеет более высококачественную многослойную систему нанесения. Практически не царапается, допускается использование металлических предметов при приготовлении пищи. Абсолютно безопасно.

Фото: Павел Жуков.

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ АНТИПРИГАРНОГО ПОКРЫТИЯ

Антипригарное покрытие наносится методом напыления, это гарантирует равномерность нанесения и стойкость покрытия. Во многом свойства посуды определяются количеством слоев - в зависимости от серии и вида покрытия в посуде торговой марки KUKMARA их от трех до семи.

Важно, что мелкие царапины и небольшие потертости на покрытии, которые неизбежно образуются со временем от перемешивания кухонными приборами, не влияют на антипригарные свойства покрытия и долговечность использования посуды, изготовленной по современным технологиям.

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ

Удобство использования посуды зависит от множества деталей, таких как удобство ручки, возможность мыть в посудомоечной машине, внешний вид. Инновационный дизайн корпуса посуды, яркие цвета: посуда KUKMARA может стать настоящим украшением кухни.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Кукморский завод Металлопосуды - это:

70 лет производства;

300 партнеров;

700 наименований изделий: сковороды и противни, казаны и кастрюли, жаровни и сотейники, мангалы, учаги, коптильни, вафельницы, лавашницы и блинницы и т. д.;

1000 высококлассных специалистов;

57% российского рынка алюминиевой посуды без покрытия занимает продукция Кукморского завода.

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