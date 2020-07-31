Иван Абрамов: «Комик должен быть приятным человеком в приятном луке»

С 14 августа на ТНТ возвращается шоу «Открытый микрофон», где начинающие стендап-комики получают шанс стать звездами в масштабах всей страны. Их судьбу решают четыре наставника: Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Нурлан Сабуров и Слава Комиссаренко. Впрочем, в команде наставников произойдет замена и вместо белорусского комика Славы Комиссаренко в шоу примет участие Иван Абрамов.

Фото: ТНТ

По словам Ивана никаких особенных советов от своего коллеги он не получил, разве что Слава передал Ивану эксклюзивные права на пародирование Лукашенко в рамках «Открытого микрофона». Подробнее о новом сезоне и своем отношении к шоу рассказал новый наставник проекта Иван Абрамов.

Долго ли вы размышляли над тем — стоит ли брать роль наставника? И какие противоречия возникали?

Недолго. Мой внутренний педагог сразу сказал: «Ну наконец-то на этой кафедре юмора и нам нашли местечко возле старого кактуса».

Какие качествами должен обладать человек, которому нужно оценивать чужое творчество?

От субъективности пытаться идти к объективности и от консерватизма к либерализму, типа: и такой стендап имеет место быть. Это отвратительно, но явно у этого тоже найдется зритель.

Что для вас самое тяжелое в роли наставника? Сложно ли вам критиковать людей публично? Были ли ситуации, когда вы из лучших побуждений не говорили новичкам то, что действительно о них думаете?

Говорить правду – всегда сложно, а субъективную правду – тем более, потому что, возможно, она далека от реальной истины. Что касается впрямую говорить участникам, что я них думаю… ну мне же не 5 лет, чтобы им говорить: уходи, некрасивые брюки…

Фото: ТНТ

Как вы думаете, реальная помощь начинающему, молодому комику — это всеми силами затащить его в следующий раунд или же сразу сказать, что юмор лучше оставить до лучших времен?

Реальная помощь – видя, что у комика есть мощный потенциал, дать ему шанс. Главное – желание работать, постоянно ошибаясь и, делая работу над ошибками.

Вы, будучи КВН-щиком, как относились к своим судьям? Не было ли обид, растерянности, злости?

Были конечно. Гармаша до сих не воспринимаю как актера)) Пельш – вообще кто такой, чтобы судить, что смешно, а что нет?! Гусману не нравилась команда «Федор Двинятин» – надо после этого было уже на пенсию. (ШУЧУ, кроме Пельша). Я думаю так же про нас будут думать и участники «Открытого микрофона».

Как лично на вас влияет чужое мнение, особенно, если дело касается творчества?

Чем важнее для меня человек в этой жизни, тем важнее для меня его мнение: родители, жена, дети, продюсер. К людям в интернете тоже прислушиваюсь, если это конструктивная критика, а не просто что-то вроде: «Ну и ушлепок этот Обрамов». Сижу потом думаю – ок, допустим, а как не быть-то ушлепком? Напишите.

Вообще, как вы следите за своей самооценкой, как вы ее стараетесь поддерживать на высоком уровне?

Сейчас работаю с психоаналитиком. В футболе во время замены игроки обычно дают друг другу «пять» и обмениваются простыми фразами.

Слава дал вам какой-нибудь совет и наставление перед выходом в новый сезон?

Дал авторские права на пародирование Лукашенко.

Фото: ТНТ

Если вы смотрели предыдущие сезоны, то, на ваш взгляд, есть ли какие-нибудь типичные ошибки, которые совершают участники «Открытого микрофона» в своих выступлениях?

Говорят в начале выступления фразы, типа: «Это мое первое выступление в жизни». «Не люблю свою мать». «Я – член Единой России».

Одна из фишек шоу «Открытый микрофон» - это реакция наставников, другими словами, их громкий, заразительный смех после удачной шутки комика. Вы уже потренировали свой, уникальный смех для шоу «Открытый микрофон»?

Когда мне в этой жизни будет воооооооооооообще не чем заняться, я лучше в 109-й раз посмотрю «Мэри Поппинс, до свидания!»

Вы можете назвать своего любимого комика. И за что вы его любите?

Их много. Они меняются с каждым годом. Раньше был Джон Малейни – за легкость и самоиронию, потом Тим Минчин – за музыкальные вещи, сейчас Майк Бирбиглия – за хорошо продуманную драматургию в повествовании.

Вы говорили, что из западных комиков вам близок Бо Бернем. Чем именно? Вы смотрели его фильм «Восьмой класс»? Что думаете об этом фильме? Многие критики его назвали новым типом подростковой комедии. Согласны?

Бо Бернэм – мне не близок. Вы меня путаете с матерью Бо Бернэма. Хотя он очень талантливый, как комик и режиссер. Но с точки зрения глубины в музыкальном стендапе мне ближе – Тим Минчин.

Как пандемия повлияла на вашу работу? Расскажите про потери и про плюсы – может быть, вам наконец удалось полноценно побыть дома с семьей…

За время пандемии я много написал материала. Это плюс. Провел много времени с детьми. Это минус. В итоге вышел в ноль.

Новый сезон шоу «Открытый микрофон» смотрите с 14 августа каждую пятницу в 22:00