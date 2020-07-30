2020-07-30T10:05:50+03:00
Политика

В Ульяновске из-за драки депутатов сорвалось заседание Законодательного собрания области

Побоище спровоцировал оскорбительный плакат, вывешенный одним из народным избранником [видео]
Ирина ЛЕСКОВА
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Заседание Законодательного собрания Ульяновской области оказалось сорваноЗаседание Законодательного собрания Ульяновской области оказалось сорваноФото: принтскрин видео.
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Среда 29 июля оказалась очень жаркой для депутатов Законодательного собрания Ульяновской области, присутствовавших на очередном из заседаний органа. Все запечатлела видеокамера, установленная в зале, трансляция велась онлайн, и ее видели все желающие, но спустя некоторое время она исчезла из интернета.

Один из избранников народа вывесил за своим столом самодельный плакат с портретами губернатора региона Сергея Морозова и лидера партии КПРФ Максима Сурайкина. Вывесил как раз в тот момент, когда Сурайкин выступал на трибуне с предложением назвать местный железно-дорожный вокзал именем Владимира Ульянова-Ленина. Это плакат многими был оценен как хамский: над портретами красовалась надпись "голубки". Но возмущенные депутаты просто роптали некоторое время, пока один из них - председатель бюджетного комитета Александр Чепухин, не прорвался через оппонентов и не пытался сорвать этот плакат. После этого вопрос в зале Законодательного собрания решался уже силовыми приемами - на кулаках. В потасовке приняли участие сразу несколько человек, и вскоре трансляция прервалась.

Заседание было сорвано, но эта запись уже набрала несколько тысяч просмотров в соцсетях.

В Ульяновске депутаты подрались во время заседания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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