Новый год 2021 в Набережных Челнах: программа праздничных мероприятий

Открытие главной городской елки- на площади перед зданием мэрии, намечено на 25 декабря. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

До Нового года остаются считанные недели. Города Татарстана вовсю украшаются и готовятся к проведению праздничных мероприятий. В Набережных Челнах гулянья начнутся уже 17 числа. Именно в этот день состоится открытие первой в этом сезоне городской елки на бульваре Боровецкий. Горожан ждет концертная программа с участием местных артистов и творческих коллективов, а также конкурсы на лучшую новогоднюю игрушку и лучший новогодний маскарадный костюм. В этот же день зажжет свои огни елка на бульваре Энтузиастов. Там также будет концерт и интерактивные игры.

Следующими - уже 18 декабря, начнут работу елки на бульваре Шишкинский и в парке “Сидоровка”. После гостей ждет в парке Победы, где елка зажжется 19 числа

21 декабря во дворе дома 38/13 состоится концерт “Здравствуй, Новый год”, а 22 декабря - в жилом районе “Замелекесье” пройдет театрализованная программа “Новогоднее волшебство”. В микрорайоне Бумажников праздновать начнут 23 числа с “Новогоднего мега джема”.

Открытие главной городской елки- на площади перед зданием мэрии, намечено на 25 декабря. Гостей праздника ждут выступления артистов уличной анимации, цирковых артистов, ходулистов, световое шоу, а также парад сказочных персонажей, Дедов Морозов и Снегурочек.

31 ДЕКАБРЯ

В новогоднюю ночь жителям Набережных Челнов предлагают вновь собраться у главной елки. В 22.00 там состоится красный салют, продолжением которого станет дискотека. На площади также будет организовано прямое включение новогоднего поздравления Президента России Владимира Путина и главы Татарстана Рустама Минниханова.

РОЖДЕСТВО

Рождество, 7 января, горожане смогут отпраздновать не только у главной елки, но и микрорайоне Бумажников.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов