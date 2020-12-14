В Йошкар-Оле пятерых школьников госпитализировали с уроков

По факту заболевания детей начата доследственная проверка
Фото: Из материалов пресс-службы
В соцсетях столицы Марий Эл появилось сообщение, что на одном из уроков в школе сразу пятерым школьникам в возрасте от 15 до 16 лет стало плохо. Их сразу госпитализировали, медики взяли все необходимые анализы и уже назначены необходимые экспертизы.
- По факту госпитализации подростков проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Марий Эл. - В настоящее время угрозы жизни для детей не имеется.
Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.