"Оба заболевания похожи своей симптоматикой, а лечатся по-разному": Врач из Татарстана рассказала, чем грипп может быть опаснее коронавируса

Даже сейчас, в условиях пандемии коронавируса, забывать о сезонных болезнях нельзя. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Коронавирус коронавирусом, но врачи обезопасить себя от других болезней также лишним не будет. Заместитель главного врача НЦРМБ по эпидемиологическим вопросам Елена Пискарева напомнила татарстанцам, почему необходимо успеть сделать прививку от гриппа.

- Сегодня, принимая решение делать прививку от гриппа или нет, нужно учитывать эпидемиологическую обстановку, связанную с новой коронавирусной инфекцией, которую продолжают регистрировать как во всём мире, так и у нас в Нижнекамске. У людей с ослабленным иммунитетом, с хроническими заболеваниями, у возрастных людей заболевание протекает очень тяжело, с поражением всех органов и систем. А если учитывать, что ещё и надвигается эпидсезон по гриппу, то эти две инфекции могут идти параллельно. Человек, переболевший коронавирусной инфекцией, может заболеть гриппом и наоборот. Оба заболевания похожи своей симптоматикой, а лечатся по-разному. Грипп, как и коронавирусная инфекция, представляет серьёзную опасность своими осложнениями, вплоть до летального исхода. Единственным эффективным способом защиты от гриппа является иммунизация, - сообщила Пискарева.

По словам медика, бояться татарстанцам не стоит, даже если пойдет ответная реакция организма.

- Ежегодно состав прививок меняется. В настоящий момент мы получили новую партию вакцины для взрослых и для детей - «Ультрикс квадри». Вакцина себя зарекомендовала так же хорошо, как и другие вакцины отечественного производства. Все отечественные вакцины адаптированы к нам и отлично переносятся организмом. Они инактивированные и не могут вызвать заболеваний или осложнений. Да, могут быть ответные реакции организма на введение вакцины: покраснение на месте прививки, кратковременная температура, но это всё предусмотрено инструкцией, - рассказала заместитель главного врача НЦРМБ.